В ГСЧС рассказали об атаке России на Одесщину. Предварительно известно об 11 пострадавших.

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Что известно об очередной атаке России на Одесщину

В ГСЧС сообщили, что в Одесской области есть попадания в результате атаки страны-агрессорки.

Спасатели работают на месте попадания в Одесской области. В результате обстрелов возникло возгорание легкового автомобиля и хозяйственного сооружения. 11 рядом расположенных зданий получили повреждения,

– говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что 3 из 11 пострадавших – это дети. Всех их осмотрели медики. Известно, что 5 человек госпитализированы с телесными ранениями, 3 из которых дети.

Для ліквідації наслідків російської атаки залучено 30 рятувальників та 8 одиниць техніки ДСНС. На місці встановлено мобільний пункт обігріву. Також стало відомо, що Червоний Хрест організував підвезення теплих речей та їжі. З мешканцями та постраждалими працюють психологи ДСНС.