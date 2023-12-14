У ДСНС розповіли про атаку Росії на Одещину. Попередньо відомо про 11 постраждалих.

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Що відомо про чергову атаку Росії на Одещину

У ДСНС повідомили, що в Одеській області є влучання внаслідок атаки країни-агресорки.

Рятувальники працюють на місці влучання на Одещині. Внаслідок обстрілів виникло загоряння легкового автомобіля та господарчої споруди. 11 поруч розташованих будівель зазнали пошкоджень,

– мовиться у повідомленні.

У відомстві повідомили, що 3 з 11 постраждалих – це діти. Всіх їх оглянули медики. Відомо, що 5 людей ушпиталили з тілесними пораненнями, 3 з яких діти.