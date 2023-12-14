У четвер 14 грудня розпочався саміт у Євросоюзі. 24 Канал збирає усе, що відбувається там, в одному матеріалі.

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Що відомо про візит Зеленського

Його літак несподівано приземлився вдень у Франкфурті, зазначили журналісти. Звідти він поїхав до Вісбадена, що у землі Гессен. Мету візиту не оголошували.

Поліція Франкфурта спершу попередила, що у зв'язку з посиленими заходами безпеки під час візиту Зеленського будуть нетривалі перекриття руху та перебої в роботі транспорту по всьому місту. Втім, за кілька годин написали, що візит минув спокійно. Рух поновили, коли президент України поїхав до Вісбадена.

Поки що на офіційних сторінках Володимира Зеленського та на сайті Офісу Президента немає інформації про візит. Андрій Єрмак запостив прапор Німеччини та емодзі руки, стиснутої в кулак, – такої, що демонструє м'язи. Вочевидь, це натяк на те, що візит потужний.

Президент України за кордоном: що відомо

Після візиту до лідера Сполучених Штатів Америки Джо Байдена Зеленський вирушив до Європи. Там він зустрівся з прем'єром Норвегії, провів низку телефонних переговорів, а також звернувся онлайн до учасників засідання Євроради. За його словами, рішучість буде або в Європі, або в Москві. Детальніше про виступ читайте тут.