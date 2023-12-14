Саміт лідерів Євросоюзу проходить у столиці Бельгії 14 – 15 грудня 2023 року. Відомо, що проти України виступає угорський прем'єр Віктор Орбан, який заявив, що "немає причин вести переговори" про членство України в ЄС та пообіцяв розблокувати 50 мільярдів євро для Києва за певних умов.

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Що відбувається на саміті Євросоюзу повідомляє кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

"Ми не готові здаватися": Каллас відповіла на заяви Орбана

Прем'єр-міністрка Естонії Кая Каллас заявила, що європейські лідери не готові "здаватися" в ході перемовин із Віктором Орбаном, який блокує відкриття переговорів про вступ. Вона сподівається, що Європейська рада зможе знайти компроміси. Про це Каллас сказала напередодні засідання у Брюсселі.

Естонська прем'єрка каже, що сьогодні очільники європейських держав матимуть "довгі дискусії" щодо відкриття переговорів про вступ. За її словами, Віктор Орбан "не бачить згоди".

Ми намагалися його переконати, але будемо робити це знов. Ми не готові здаватися,

– заявила Каллас.

За її словами, на столі переговорів є "різні пропозиції та компроміси". Зокрема, країни, які чекають на "зелене світло" будуть обговорювати й разом, і окремо, аби всі вони потрапили "до списку".

"У нас будуть різні двосторонні переговори, а також дискусії за столом переговорів. Ми, безумовно, повинні досягти якоїсь домовленості, і у нас немає часу на те, щоб затягувати або відкладати це на майбутнє", – заявила Каллас.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи може Євросоюз виділити 50 мільярдів євро поза межами довгострокового бюджету ЄС, вона закликала зосередитися на "плані А".

"Якщо ми не досягнемо згоди, тоді ми можемо подумати про те, які інші варіанти існують", – заявила прем'єр-міністрка Естонії Кая Каллас.

Збіг обставин, – президент Литви про 10 мільярдів для Орбана напередодні саміту ЄС

Президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що країни ЄС мають "історичний шанс" ухвалити рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою. Також він назвав виділення 50 мільярдів євро для Києва є "питанням сьогоднішнього дня".

Литовський лідер зазначив, що його країна підтримує Україну, оскільки та "доклала великі зусилля для виконання рекомендацій" від Єврокомісії й заслуговує на позитивний результат.

Науседа зазначив, що дискусії серед лідерів продовжуються. Крім того, він сподівається на виділення 50 мільярдів допомоги для України.

Я дуже сподіваюся, що ми знайдемо формулу, тому що 50 мільярдів євро – це питання сьогоднішнього дня. Ми не повинні відкладати це рішення, тому що Україна не воює завтра. Україна воює прямо зараз, і, звичайно, це має величезні наслідки для економіки,

– сказав він.

Коментуючи виділення 10 мільярдів євро для Угорщини напередодні засідання Європейської ради, Науседа назвав це "збігом обстави".

"Це різні шляхи, і я не ставлюся до цього як до обміну, як до торгу. Це різні шляхи, і я вважаю, що ми не повинні, скажімо так, продавати принцип за гроші. Це абсолютно неприйнятно для вашого Європейського Союзу як спільноти", – зазначив він.

"Важливо зараз говорити один з одним": Шольц про сніданок з Орбаном

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував ранкову зустріч з угорським прем'єром Віктором Орбаном.

Шольц, Макрон та Шарль Мішель зустрілися зі своїм угорським візаві аби знайти спільне рішення щодо України. Канцлер Німеччини назвав це "важливими дебатами" про майбутнє Європи.

Він назвав триваючі дискусії важливими. Попри це Німеччина підтримує зусилля Києва на шляху євроінтеграції.

Це важливі дебати в Європі. Ми повинні зробити прогрес в цих процесах вступу, які в нас є. Це рішення Євросоюзу, що ми готові до розширення, обговорюючи західнобалканські держави, обговорюючи Молдову, Україну і Грузію. Особливо у випадку з Україною, ми вважаємо, що це необхідний знак того, що ми підтримуємо дії українців, спрямовані на виконання всіх заходів, які ми просимо їх виконати,

– сказав він.

Коментуючи спільний сніданок з Орбаном, Шольц наголосив, що важливо зараз говорити "один з одним із добрим наміром об'єднатися". Також він наголосив, що держави-члени не припинять свою підтримку Україну і це "важливий знак цього саміту".