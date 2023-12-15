Він привітав відкриття переговорів про вступ, а про виділення грошей заявив, що "все буде вирішено". Про це Жозеп Боррель заявив в коментарі 24 каналу, передає кореспондентка у Брюсселі.

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Це була плідна зустріч: Боррель про початок переговорів про вступ

Він зазначив, що з точки зору розширення європейські лідери досягли "хорошого результату". За словами Борреля, ніхто з європейських лідерів не очікував так швидко досягти цього результату, тому рейси були заброньовані на суботу.

З точки зору динаміки розширення, це була дуже плідна зустріч. Всі боялися, що наказу не дадуть "зелене світло", а в кінці ми використали це конструктивне утримання. Він (Орбан – 24 канал) продовжував вважати, що це погана ідея, але не перешкоджав 26-ти державам ухвалити це рішення,

– сказав верховний дипломат ЄС.

50 мільярдів євро для України: будуть домовлятися в січні

Попри позитивні рішення щодо розширення, Європейська рада не досягла рішення щодо перегляду довгострокового бюджету ЄС та виділення 50 мільярдів євро в рамках механізму Ukrainian Facility. Боррель каже, що рішення "шукатимуть в січні", а досягти угоди зараз "було неможливо".

В цілому, все буде вирішено. Там була 50-мільярдна підтримка для України, і це привернуло всю увагу 26 держав-членів ЄС. Великою проблемою було те, що Орбан не хотів використовувати довгостроковий бюджет ЄС для додаткового фінансування України,

– сказав Боррель.

За його словами, Орбан "був готовий надати більшу підтримку Україні", але не через багатостроковий бюджет Євросоюзу. Угорський лідер пропонував виділяти кошти через угоду про заставу, подібно до тієї, яку використовують для Європейського фонду миру.

Але це було б набагато складніше, оскільки вимагало б ратифікації урядом і національними парламентами. Тому європейські вважають за краще, щоб ми наполягали на використанні "плану А",

– сказав він.

Європейський фонд миру: що з воєнними витратами

У висновках Європейська рада заявила, що Європейський фонд миру має продовжувати виконувати функцію інструменту підтримки України з наданням більшої кількості грошей.

Було досить чітко сказано про збільшення фінансування, і я маю продовжити роботу, щоб представити огляд того, як працював Європейський фонд миру на початку цього року,

– зазначив верховний представник ЄС.

Жозеп Боррель сказав, що під час засідання лідери погодилися й надалі підтримувати український військових. Він сказав, що фінансування Європейського фонду миру "має бути збільшено" відповідно до потреб та співпраці з промисловістю.

Під час саміту європейським лідерам не вдалося досягти рішення щодо виділення восьмого траншу в рамках Європейського фонду миру. "Він залишається заблокованим", – сказав Боррель.

Верховний дипломат запропонував реформувати Європейський фонд миру, взявши до уваги, що одні країни-члени "не мають великого ентузіазму", а інші – готові робити більше.

Деякі з держав-членів мають власний потенціал, і вони визначили цей статус завдяки двосторонній угоді з Україною, а інші не можуть багато чого зробити, оскільки їм нема чого запропонувати,

– пояснив Боррель.

Однак, Європейська рада не затвердила 5 мільярдів євро для України на наступний рік щодо військової допомоги. Боррель, який був ініціатором цієї ідеї, тепер каже, що питання в тому, "які потреби України європейці готові брати до уваги". Зокрема, Німеччина вже висловлювалась проти власного внеску, оскільки вже виділяє з власного бюджету.

Якщо через двосторонню угоду з Німеччиною, добре. Відверто кажучи, я думаю, що справа в тому, щоб Україна мала потенціал, який їй потрібен,

– додав дипломат.

Крім того, європейські лідери доручили верховному представнику Єврокомісії та Європейському оборонному агентству "розробити європейський план розвитку оборонної промисловості". Боррель зазначив, що ЄС все ще має посилити виробничі потужності, хоча робить перші успіхи.

Очевидно, що до кінця наступного року ми вироблятимемо мільйон боєприпасів. Вони будуть доступні для нас, крім тих снарядів, які ми маємо передати на експорт,

– сказав європейський дипломат.

До слова, нині представник угорського уряду заявив 24 Каналу, що Будапешт згоден виділити гроші в рамках довгострокового бюджету ЄС, якщо Єврокомісія розблокує заморожені кошти для Угорщини.