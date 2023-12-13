Перед цим ЗМІ писали, що Єврокомісія вирішила затримати передачу грошей для Угорщини. Зокрема, до такого рішення вдались, щоб Угорщина спочатку опублікувала дані про свою судову реформу у державних ЗМІ, пише 24 Канал.

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Що відомо про гроші для Угорщини

У середу (13 грудня – 24 Канал) Європейська комісія дозволила виділити 10 мільярдів євро з фондів згуртованості для Угорщини майже через рік після того, як гроші були заморожені через неспроможність країни розв'язати постійні проблеми з верховенством права,

– написало видання Euronews.

Водночас Єврокомісія заявила, що Угорщина усунула недоліки щодо судової реформи. Саме тому Угорщина може почати вимагати відшкодування близько 10,2 мільярда євро.

Мовиться про половину коштів з 22 мільярдів євро, які є у Фонді згуртування. Їх Брюссель надаватиме Угорщині протягом декількох років. Однак Єврокомісія попереджала, що зупинить надання коштів у будь-який момент, якщо з'ясує, що Будапешт порушує стандарти ЄС.

Що цьому передувало: коротко