Перед цим ЗМІ писали, що Єврокомісія вирішила затримати передачу грошей для Угорщини. Зокрема, до такого рішення вдались, щоб Угорщина спочатку опублікувала дані про свою судову реформу у державних ЗМІ, пише 24 Канал.
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Що відомо про гроші для Угорщини
У середу (13 грудня – 24 Канал) Європейська комісія дозволила виділити 10 мільярдів євро з фондів згуртованості для Угорщини майже через рік після того, як гроші були заморожені через неспроможність країни розв'язати постійні проблеми з верховенством права,
– написало видання Euronews.
Водночас Єврокомісія заявила, що Угорщина усунула недоліки щодо судової реформи. Саме тому Угорщина може почати вимагати відшкодування близько 10,2 мільярда євро.
Мовиться про половину коштів з 22 мільярдів євро, які є у Фонді згуртування. Їх Брюссель надаватиме Угорщині протягом декількох років. Однак Єврокомісія попереджала, що зупинить надання коштів у будь-який момент, якщо з'ясує, що Будапешт порушує стандарти ЄС.
Що цьому передувало: коротко
- Журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк написав 12 грудня, що угорський парламент ухвалив закон, що гарантує – судові справи будуть розподілятися в електронному вигляді без втручання людини. Саме це дало можливість Єврокомісії розморозити 10 мільярдів євро для Будапешта.
- Водночас видання Reuters написало 13 грудня, що Єврокомісія відмовилася розблоковувати Угорщині доступ до 10 мільярдів євро, які були заморожені через побоювання, що Орбан порушив демократичну систему стримувань та переваг.
- Видання зауважило, що мовиться про введення останнього елементу судової реформи, які треба спочатку опублікувати в офіційному журналі Угорщини для повного їхнього введення в дію.
- Перед цим в Орбана назвали умову, за якої готові зняти вето на 50 мільярдів євро для України. Угорщина заявила, що вдасться до таких дій за умов, якщо Євросоюз розморозить зі своїх фондів усі кошти для них. Мовиться про 30 мільярдів євро.