Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deep State. Свою карту аналітики оновили вночі 18 грудня.

До теми Солдати КНДР штурмують на Курщині, ворог обходить Курахове: як змінилася лінія фронту за тиждень

Де просунувся ворог за останню добу на фронті

За даними Deep State, ворожа армія продовжувала просуватися на Курахівському, Покровському та Времівському напрямках в Донецькій області.

Зокрема, населений пункт Сонцівка, який окупувала Росія, розташований у Курахівській міській громаді Покровського району.

Ворог просунувся біля Новотроїцького, Берестків, Зеленівки, Нового Комара, Сторожевого, в Кураховому, Пушкіному, Даченському та Відродженні,

– наголосили аналітики.

Росіяни окупували Сонцівку: дивіться на карті

Окупанти просунулися біля Новотроїцького: дивіться на карті

Яка ситуація біля Берестків: дивіться на карті

Що відбувається біля Зеленівки: дивіться на карті

Російська армія має частковий успіх біля Нового Комара: дивіться на карті

Росіяни наступають біля Сторожевого: дивіться на карті

Противник не перестає штурмувати Курахове: дивіться на карті

Яка ситуація у Пушкіному: дивіться на карті

Як змінилася лінія зіткнення під Даченським: дивіться на карті

Що відбувається біля Відродження: дивіться на карті

До слова, Deep State 17 жовтня писали, що російські загарбники окупували Ганнівку у Покровському районі Донецької області. Також агресор просунувся біля Кругленького, Дальнього, Успенівки, Піщаного, Сторожевого, Трудового, в Кураховому, Шевченку, та Костянтинопольському.