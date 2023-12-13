До этого СМИ писали, что Еврокомиссия решила задержать передачу денег для Венгрии. В частности, к такому решению прибегли, чтобы Венгрия сначала опубликовала данные о своей судебной реформе в государственных СМИ, пишет 24 Канал.
Смотрите также Замороженные активы России будут работать на Украину: Еврокомиссия одобрила план
Что известно о деньгах для Венгрии
В среду (13 декабря – 24 Канал) Европейская комиссия позволила выделить 10 миллиардов евро из фондов сплоченности для Венгрии почти через год после того, как деньги были заморожены из-за неспособности страны решить постоянные проблемы с верховенством права,
– написало издание Euronews.
В то же время Еврокомиссия заявила, что Венгрия устранила недостатки судебной реформы. Именно поэтому Венгрия может потребовать возмещения около 10,2 миллиарда евро.
Речь идет о половине средств из 22 миллиардов евро, которые есть в Фонде объединения. Их Брюссель будет предоставлять Венгрии в течение нескольких лет. Однако Еврокомиссия предупреждала, что приостановит предоставление средств в любой момент, если выяснит, что Будапешт нарушает стандарты ЕС.
Что этому предшествовало: коротко
- Журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк написал 12 декабря, что венгерский парламент принял закон, гарантирующий – судебные дела будут распределяться в электронном виде без вмешательства человека. Именно это позволило Еврокомиссии разморозить 10 миллиардов евро для Будапешта.
- В то же время издание Reuters написало 13 декабря, что Еврокомиссия отказалась разблокировать Венгрии доступ к 10 миллиардам евро, замороженным из-за опасений, что Орбан нарушил демократическую систему сдерживаний и преимуществ.
- Издание отметило, что говорится о введении последнего элемента судебной реформы, который следует сначала опубликовать в официальном журнале Венгрии для полного их введения в действие.
- Перед этим у Орбана назвали условие, при котором готовы снять вето на 50 миллиардов евро для Украины. Венгрия заявила, что предпримет такие действия при условии, что Евросоюз разморозит из своих фондов все средства для них. Речь идет о 30 миллиардах евро.