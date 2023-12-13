Як відомо, в європейських депозитаріях через санкції заморожено мільярди доларів Росії. США та Україна говорили про конфіскацію цих активів, але Європа сказала одразу – такий механізм неможливий з огляду на відсутність правових важелів для такого кроку.

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Втім, що стосується прибутків, які приносять російські гроші, то передати їх на потреби України цілком реально. 12 грудня Єврокомісія вже схвалила план, який передбачає механізми реалізації такого кроку.

Як повідомив один із посадовців, Єврокомісія не буде публікувати цих пропозицій, а одразу передасть їх на розгляд та голосування до Європейської ради. Пропозиція ЄС базується на тому, що після замороження російських грошей частину прибутків депозитарії були змушені покласти в банки.

Згодом це принесло велику суму доходу, що і далі зростає. Зрештою, центральні депозитарії записали ці доходи як прибуток на своїх рахунках, і держави-члени почали підвищувати корпоративний податок на цей прибуток,

– заявив посадовець.

На думку Єврокомісії, саме ці доходи і слід використовувати для відбудови України. Разом з тим варто розуміти, що це довгострокова мета, а зараз Єврокомісія кине всі зусилля на те, щоб виокремити ці доходи та "убезпечити" їх.

ЄС повинен змусити центральні депозитарії відділяти прибуток від грошей Росії і заборонити розподіляти його між акціонерами.