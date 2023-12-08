Хороша комунікація – основа будь-яких майбутніх перемог компанії, повідомляє 24 Канал. Разом зі Škoda розглядаємо базові моменти, про які повинен знати кожен працівник компанії, незалежно від свого статусу та зони відповідальності.

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Цінності та місія компанії

Багато підприємців вважають цей пункт банальним та тривіальним, а дехто і взагалі нехтує ним, забуваючи його пропрацювати. Коли ж працівники швидко втрачають ефективність та мотивацію, а також починають шукати нове місце працевлаштування, то такі бізнесмени нечасто бідкаються на ринок кадрів, не виправляючи своїх помилок.

Місія та цінності об'єднують / Фото Pixabay

Істина ж наскільки банальна, настільки ж і глибока – кожен працівник хоче почуватись частиною великої та важливої справи. Якщо компанія не готова забезпечити це відчуття – для втримання хороших фахівців доведеться суттєво розширити зарплатну відомість.

Канали комунікації

Якщо у когось із працівників виникає проблема або запитання, шлях до того, аби про них повідомити потрібним людям, повинен бути максимально швидким і простим. Існує безліч моделей комунікації, і кожну з них можна адаптувати під масштаби та специфіку бренду.

Прозорість та зрозумілість – основа комунікації / Фото Pixabay

Ситуація, коли працівник не знає, до кого звертатися із питаннями, просто недопустима. Звісно, передбачити всього не можна, але подумати, хто ж повинен приймати усі "унікальні" заявки, цілком у силах працедавців.

Межі зони відповідальності та очікування

Посадові обов'язки – це далеко не той пункт, на якому варто зупинятися. Часто вони заплутані та не дуже відповідають реальності, тому потрібно комунікувати з кожним працівником окремо.

Кожен повинен розуміти свою зону відповідальності / Фото Pixabay

У компанії всі мають знати наступні речі:

що робити;

як робити;

яким точно повинен бути кінцевий результат;

до кого звертатися, коли щось пішло не за планом.

І головне, що варто врахувати – очевидних речей не існує! Комунікувати варто про кожен робочий момент, адже те, що для одного "і так зрозуміло", для когось може стати справжнім сюрпризом.

Зростання та можливості

Останній, але не найменш важливий пункт у списку. Якщо керівник хоче. аби люди просто приходили, виконували рутинну роботу і йшли, тоді потрібно серйозно переглянути погляди на побудову успішної компанії. Можливості – один з основних драйверів мотивації, і ними спонукати команду до дій значно краще, аніж фінансовими преміями.

Можливості – один з головних мотиваторів / Фото Pixabay

"Дорожня карта" розвитку кожного працівника вже давно стала ледь не обов'язковим елементом успішних компаній. Тож варто показати працівникам, куди та як вони можуть дійти у професійному рості чи окремому проєкті, і тоді навряд чи потрібно буде турбуватися про якість їхньої роботи чи відданість спільній справі.

Авто – елемент вашої історії

Вийти на новий рівень ефективності та встигати більше за день вдасться з власним автомобілем. У такому разі проблема пересування як містом, так і країною просто зникає. Це однозначна перевага для будь-якого підприємця, оскільки власна справа вимагає розв'язання багатьох питань. Часом діяти потрібно дуже швидко і від цього рішення може залежати майбутнє бізнесу.

Проте ефективне пересування не виключає потребу в комфорті. Адже автомобіль не має доставляти додаткових клопотів. На щастя, сучасний ринок сьогодні пропонує унікальні моделі з вагомими перевагами. Для прикладу, варто звернути увагу на Škoda Karoq, яким можна керувати навіть за допомогою смартфона.

Так, із застосунком можна стежити відразу за низкою показників, що значно спрощує життя. Зокрема, йдеться про такі опції:

з будь-якого куточка світу власник автомобіля Škoda Karoq може побачити, де саме розташована машина. Головне тут – мати доступ до Інтернету;

чи зачинені у неї двері та багажник;

чи не розряджений акумулятор;

скільки пального залишилось у баку.

Це допоможе ефективніше використовувати свій час. Наприклад, якщо закінчується пальне, власник Škoda Karoq може врахувати це у своєму розкладі на день та заздалегідь заїхати на заправку.

Škoda Karoq – авто, створене для комфорту водія та пасажирів / Фото Škoda

Ще одна перевага – можливість розпланувати свій маршрут перед тривалою поїздкою, враховуючи такі моменти, як готелі, заправки чи просто піт-стопи для відпочинку. Цей маршрут можна завантажити через смартфон на Škoda Karoq, і вбудована навігаційна система під час поїздки поведе необхідною дорогою. Це значно спростить подорожі для водіїв та пасажирів.

Через додаток також можна стежити за статистикою поїздок, витратою пального, середньою швидкістю та іншими показниками. Крім того, завдяки застосунку система автомобіля навіть самостійно здатна надіслати дилеру повідомлення про необхідність проведення діагностики та пошуку запчастини у разі виявлення раптової неполадки системи.

Зі Škoda Karoq також буде значно легше паркуватися, адже система знає точні місця. Така функція суттєво зекономить час водієві, наприклад, перед важливою зустріччю. І навіть якщо випадково забути, де залишили свій Škoda Karoq, – це не проблема: інформація про місце розташування авто міститься на смартфоні.