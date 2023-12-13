Її назвав політичний радник прем'єр-міністра Угорщини Балаш Орбан. Він зазначив, що Будапешт зніме вето тоді, коли Європейський союз розморозить зі своїх фондів усі кошти для країни.

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Угорщина продовжує торгуватися

Якщо говорити про заморожену суму, то йдеться про близько 30 мільярдів євро. Рівно стільки у ЄС мають розморозити для Будапешту, щоб Угорщина зняла вето на виділення 50 мільярдів для України.

За словами Балаша Орбана, "фінансування Угорщини та фінансування України – дві окремі проблеми". Водночас він додав, "якщо Брюссель наполягає на тому, щоб фінансування України надходило зі зміненого бюджету ЄС, то тоді ці дві проблеми стають пов'язаними".

Разом з тим він зазначив, що Угорщина продовжує бути проти повного чотирирічного плану допомоги Україні, розмір якого становить 50 мільярдів євро. Водночас у Будапешті запропонували фінансування на один рік, яке не передбачає змін до бюджету Євросоюзу. Він також запевнив, що Будапешт "розгляне можливість внести свій внесок" у пакет.

У виданні Bloomberg кажуть, що Угорщина продовжує підвищувати ставки у момент, коли очікується на виділення 10 мільярдів євро Угорщині з боку ЄС. Цю суму спрямують після ухвалення країною законів про посилення незалежності суду.

Угорщина вимагає не 10, а 30 мільярдів

Але цього Будапешту замало. Радник угорського прем'єра висловив прагнення, щоб ЄС спрямував повну суму, яка сягає близько 30 мільярдів євро. Зауважимо, що її ще у 2022 році заморозили. Причиною стали проблеми верховенства права та хабарництво в Угорщині.

Загалом Угорщині необхідно виконати практично два десятки вимог. Серед них – забезпечення академічної свободи, захист прав ЛГБТК та притулку для біженців.

Нагадаймо, що Європарламент у жовтні 2023 року підтримав ініціативу. Вона передбачає створення нового фінансового інструменту для України – Ukraine Facility. Його обсяг – до 50 мільярдів євро, які планують виділити у період з 2024 по 2027 років.

Власне, Угорщина на відповідну ініціативу наклала вето. Вона запропонувала країнам-членам ЄС розділити пакет допомоги. У Будапешті хочуть, щоб спочатку надали лише половину від ухваленої суми. І лише після цього, міркують у країні, у ЄС мають оцінити, чи потрібно виділяти решту суми.