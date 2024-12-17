Про це 24 Каналу розповів заступник директора аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков, прокоментувавши так зване "різдвяне перемир'я" від Орбана. Тоді він цинічно заявив, що президент України Володимир Зеленський відмовився від цього.

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Орбан – не гравець на міжнародній арені

Як наголосив Бронжуков, Орбан – просто переговорник. Він – людина, через яку може висловити одіозні тези, чого ніколи не будуть робити серйозні політики. Тому Орбана використовують як гінця, який передає послання від Путіна до Трампа і навпаки. Ще його на короткому повідцю використовують у Китаї.

Щодо його "різдвяної пропозиції". Очевидно, що ця історія намальована в Кремлі. Якби це був сценарій західних союзників, то його озвучували б не через Орбана. На щастя, Україні усвідомлює, що позиція Трампа зараз не фінальна. І потрібно відкидати різні маніпулятивні історії, які написані в Кремлі,

– зауважив Бронжуков.

Орбан радо співпрацює з Росією. І разом з російською нафтою йому передають різні кремлівські меседжі, які той потім озвучує. Україна зробила надзвичайно правильно, коли жорстко поставила Орбана на місце.

Жорстка відмова – це правильна дипломатична позиція з боку нашої держави. Розмовляти з Орбаном про безпеку, різні гарантії – марна справа, яка нічого не дасть. Якщо підігрувати таким "говорящим головам" як Орбан, то Росія швидко нагадає йому ж, як в Будапешті були їхні танки,

– підкреслив Бронжуков.

Нагадаємо, на засіданні Всеукраїнського конгресу місцевих і регіональних влад президент Володимир Зеленський прокоментував дії Орбана. Він наголосив, що Україні потрібні прямі контакти з Дональдом Трампом щодо підтримки України. Нашій державні не потрібні посередники на кшталт Орбана, які будуть на цьому піаритися. Він ніяк не може вплинути на Путіна. Хіба що розкаже йому анекдот.