Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора аналитического центра "Политика" Артем Бронжуков, прокомментировав так называемое "рождественское перемирие" от Орбана. Тогда он цинично заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отказался от этого.

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Орбан – не игрок на международной арене

Как отметил Бронжуков, Орбан – просто переговорщик. Он – человек, через которого может высказать одиозные тезисы, чего никогда не будут делать серьезные политики. Поэтому Орбана используют как гонца, который передает послание от Путина к Трампу и наоборот. Еще его на коротком поводке используют в Китае.

Относительно его "рождественского предложения". Очевидно, что эта история нарисована в Кремле. Если бы это был сценарий западных союзников, то его озвучивали бы не через Орбана. К счастью, Украина осознает, что позиция Трампа сейчас не финальная. И нужно отбрасывать различные манипулятивные истории, которые написаны в Кремле,

– отметил Бронжуков.

Орбан радостно сотрудничает с Россией. И вместе с российской нефтью ему передают различные кремлевские месседжи, которые тот потом озвучивает. Украина сделала очень правильно, когда жестко поставила Орбана на место.

Жесткий отказ – это правильная дипломатическая позиция со стороны нашего государства. Разговаривать с Орбаном о безопасности, различные гарантии – бесполезное дело, которое ничего не даст. Если подыгрывать таким "говорящим головам" как Орбан, то Россия быстро напомнит ему же, как в Будапеште были их танки,

– подчеркнул Бронжуков.

Напомним, на заседании Всеукраинского конгресса местных и региональных властей президент Владимир Зеленский прокомментировал действия Орбана. Он отметил, что Украине нужны прямые контакты с Дональдом Трампом по поддержке Украины. Нашему государству не нужны посредники вроде Орбана, которые будут на этом пиариться. Он никак не может повлиять на Путина. Разве что расскажет ему анекдот.