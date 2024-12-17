Премьер Венгрии имеет хорошие отношения с Трампом и особые – с Путиным. Именно поэтому, очевидно, он хочет играть главенствующую роль в возможных переговорах Украины и России о мире. Впрочем, президент Зеленский дал четко понять, что не нуждается в таких посредниках как Виктор Орбан. Соответствующее заявление он сделал во время заседания Всеукраинского Конгресса местных и региональных властей, передает 24 Канал.
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"Нам не нужны посредники как Венгрия"
Глава государства выразил надежду, что будет иметь более тесные контакты с Дональдом Трампом после его инаугурации. И тогда уже можно будет говорить о том, какое у него настоящее отношение к украинскому плану победы.
Сейчас совместно работают команды украинского и американского лидеров. Впрочем, это еще период знакомства.
Я общаюсь с президентом Трампом, у нас было несколько встреч, разговоров. Посредники в этом мне не нужны. Есть разные политики, которые пиарятся на этом,
– заявил Зеленский, имея в виду Орбана.
Президент подчеркнул, что не нуждается в посредничестве венгерского премьера. Украине нужен только прямой сильный союз с США.
Усилить нашу страну сейчас может только Вашингтон.
У Орбана есть такая армия? Нет. Каким образом он будет давить на Путина? Анекдот, улыбка? Пусть себе оставит,
– подытожил глава государства.
К слову, Виктор Орбан недавно оскандалился заявлением о "рождественском перемирии". Он позвонил Путину, а после того, как в Киеве его раскритиковали, сказал, что предлагал Зеленскому прекращение огня на праздники, но тот, якобы, отказался.