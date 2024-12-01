Венгерско-американские отношения никогда не были такими близкими, как после 5 ноября. Такого еще не было, чтобы американский президент несколько раз в течение месяца имел переговоры с венгерским премьером. Еще одним моментом, который указывает на важность Орбана для Трампа, является то, что после победы на выборах только ему и Нетаньяху политик звонил первым, передает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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Орбан поедет во второе "миротворческое" турне

Прежде всего, Трамп интересовался мнением Орбана о возможности быстрого урегулирования войны в Украине.

Отметим, что ранее венгерский премьер неоднократно заявлял о том, что Россия имеет гораздо больше ресурсов, которые позволят ей, если и не достичь блестящих результатов на поле боя, то, хотя бы, сохранить текущую ситуацию. Кроме того, Орбан указывал на полную зависимость Украины от западных доноров.

По мнению венгра, сначала нужно обеспечить немедленное прекращение огня, после чего можно будет начать переговоры по дальнейшему долгосрочному мирному соглашению.

Журналисты подчеркивают, что идеи Орбана коррелируют с заявлениями Дональда Трампа, который утверждал, что установит мир в Украине за 24 часа.

Ожидается, что уже в декабре может начаться вторая миротворческая миссия Орбана. Эта миссия будет иметь вид "месседжа" Трампа сторонам.

Справка: Первая "миротворческая миссия" венгерского премьера состоялась в июле 2024 года, когда Будапешт начал председательство в Совете ЕС. Тогда Орбан сначала посетил Киев, затем Москву, Пекин, а тогда прибыл к Трампу в его резиденцию во Флориде.

Новая миссия может состояться как можно ближе к предстоящей церемонии передачи председательства в ЕС Польше в Будапеште (18 декабря) или итогового саммита ЕС в Брюсселе (19 декабря).