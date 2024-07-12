Об этом венгерский премьер сообщил на своей странице в соцсети Х (ранее твитер).

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Орбан встретился с Трампом

Трамп и Орбан встретились в резиденции первого Мар-а-Лаго во Флориде. Глава правительства Венгрии назвал это "следующей остановкой своей мирной миссии".

В частности, он рассказал, что они обсудили пути достижения мира.

Мирная миссия 5.0. Для меня было честью посетить президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго сегодня. Мы обсудили пути достижения мира. Хорошая новость дня: он решит эту проблему!,

– говорится в сообщении.

В свою очередь Трамп в сети Truthsocial поблагодарил Орбана и заявил, что мир должен быть как можно быстрее.

"Спасибо, Виктор. Должен быть мир, и как можно быстрее. Слишком много людей погибло в войне, которая никогда не должна была начаться!", – написал он.

Заметим, что журналисты Bloomberg писали, что 11 июля состоится встреча Орбана и Трампа. Там отметили, что визит состоится всего через 6 дней после того, как венгерский премьер ездил в Москву, где встречался с Путиным.

В СМИ отмечали, что эта встреча вызывает беспокойство, ведь это в очередной раз подталкивает к мысли, что Орбан работает как посредник между Путиным и Трампом. Стоит отметить, что Трамп и Путин имели теплые отношения во время первого срока президентства США, что часто вызывало критику. Более того, Трамп убежден, что сможет остановить войну буквально за один день, если проведет переговоры с Путиным.