Попри бюджетну кризу в Німеччині, допомога Україні непохитна. Також німецька оборонна промисловість нарощує виробництво необхідного озброєння.
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Боєприпаси від Німеччини
Генеральний інспектор Збройних сил Німеччини Карстен Бройєр заявив, що країна планує передати на потреби українського війська значний пакет допомоги у вигляді снарядів. Мова йде про декілька сотень тисяч боєприпасів.
Німеччина наступного року зможе поставити майже 200 тисяч артилерійських снарядів. Я думаю, це значна частина від запланованого мільйона,
– заявив Бройєр.
Окрім цього інспектор зазначив, що наразі німецька промисловість продовжує нарощувати виробництво.
Німецька підтримка України
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країна має продовжувати підтримувати Україну в її оборонній боротьбі. Вона має навіть бути готовою до того, що доведеться робити ще більше, коли інші ослабнуть. Німеччина робитиме все можливе, щоб допомога не припинялася.
- Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок зазначила, що ігнорування проблем в Україні – це фатальна помилка. Вона вкотре наголосила на потребі створення "захисного щита". Також вона зазначила, що місце України в ЄС та НАТО.
- Наприкінці листопада Німеччина надала Україні два пакети допомоги. Загальна сума першого становить 1 мільярд 300 мільярдів. Зокрема, він містить ППО. У другий пакет допомоги увійшли БМП, снаряди й тягачі.