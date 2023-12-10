Попри бюджетну кризу в Німеччині, допомога Україні непохитна. Також німецька оборонна промисловість нарощує виробництво необхідного озброєння.

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Боєприпаси від Німеччини

Генеральний інспектор Збройних сил Німеччини Карстен Бройєр заявив, що країна планує передати на потреби українського війська значний пакет допомоги у вигляді снарядів. Мова йде про декілька сотень тисяч боєприпасів.

Німеччина наступного року зможе поставити майже 200 тисяч артилерійських снарядів. Я думаю, це значна частина від запланованого мільйона,

– заявив Бройєр.

Окрім цього інспектор зазначив, що наразі німецька промисловість продовжує нарощувати виробництво.

Зверніть увагу! Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував неможливість ЄС передати Україні мільйон боєприпасів до весни. Він зазначив, що попереджав про це ще давно, тому що бачив, що це число, ймовірно, не буде досягнуто – важко досягти такої кількості з виробництвом мирного часу. Однак Україна може очікувати на покращення у вигляді 200 тисяч боєприпасів від Німеччини.

Німецька підтримка України