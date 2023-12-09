У суботу, 9 грудня, у столиці ФРН відбулась партійна конференція Соціал-демократичної партії. Під час неї виступав чинний канцлер Олаф Шольц. Він наголосив на непохитній підтримці України в довгостроковій перспективі.

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Німеччина запасається, аби допомагати Україні

Власне, голова уряду переконаний, що війна Росії проти нашої держави скоро не закінчиться. Тому, за його словами, Берлін зараз повинен робити все можливе, аби допомога Збройним Силам України раптово не припинилася.

Ця війна, ймовірно, не закінчиться найближчим часом. Ми маємо продовжувати підтримувати Україну в її оборонній боротьбі. Німеччина має навіть бути готовою до того, що доведеться робити ще більше, коли інші ослабнуть,

– сказав Шольц.

Політик вкотре акцентував: Росія порушила консенсус щодо миру, який існував в Європі тривалий час. Канцлер заявив, що кордони європейських держав не повинні змінюватися за допомогою силових інструментів – тобто агресія має припинитися.

Зверніть увагу! Під час своєї промови Шольц, зокрема, згадав Путіна. Зі слів чиновника зрозуміло, що президент Росії даремно сподівається, що підтримка Києва з боку Берліна зупиниться.

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