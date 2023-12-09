Кріш'яніс Каріньш розповів 24 Каналу, що боєприпаси, здається, в дефіциті в усьому світі. За його словами, це є викликом для всіх і стосується Європи також.
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Глава МЗС, який може очолити НАТО, порівняв ухвалення рішень в НАТО та Росії
Наразі основний політичний акцент зосереджений на прискоренні військової промисловості, оскільки ми бачимо, що Росія вже переходить на "військові рейки" у своїй індустрії. Але ви знаєте, що це централізована й керована економіка, одна людина, одне рішення – і все готово,
– заявив політик.
Щодо НАТО, то він пояснив, там 31 країна і скоро їх буде 32. У Північноатлантичному альянсі не діє вертикальна система управління. Адже там в деяких галузях уряд іноді має вплив, а дещо – повністю приватизоване й уряд не має прямого впливу.
"Тому нам потрібно працювати й змінювати наші процедури та, можливо, закони, щоб військова промисловість Європи зростала швидше, тому що Україна потребує цього, і Європа також потребує цього", – сказав Кріш'яніс Каріньш.
Що відомо про допомогу Україні від союзників
- Днями Конгрес США не проголосував за військову допомогу для України та Ізраїлю. Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що у випадку, якщо США зупинять підтримку України, то Росія прийде на кордони НАТО. Тоді доведеться діяти відповідно до п'ятої статті НАТО і платити кров'ю американських солдатів.
- Водночас зараз Європейський Союз розглядає можливість виділити 5 мільярдів євро для України, поки держави-члени вирішують подальшу долю довгострокової військової допомоги для України. Високопосадовець ЄС заявив, що ця пропозиція "вже на столі".
- Болгарія подолала вето президента на передачу БТР Україні. Так, Національні збори Болгарії на засіданні 8 грудня проголосували за те, щоб подолати вето президента і передати ЗСУ 100 бронетранспортерів.