Румен Радев, президент Болгарії, 4 грудня наклав вето на передачу нашій державі сотні БТР. Тоді він пояснив, що ці БТР могла би використати сама Болгарія – наприклад, щоб охороняти кордон і допомагати людям, якшо станеться якесь лихо.

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Як болгарські депутати подолали вето Радева

Національні збори Болгарії на засіданні 8 грудня проголосували за те, щоб подолати вето президента.

Тож можна очікувати, що БТР усе ж передадуть Україні.