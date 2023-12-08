Румен Радев, президент Болгарии, 4 декабря наложил вето на передачу нашему государству сотни БТР. Тогда он объяснил, что эти БТР могла бы использовать сама Болгария – например, чтобы охранять границу и помогать людям, если произойдет какая-то беда.

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Как болгарские депутаты преодолели вето Радева

Президентское вето быстро осудили парламентские группы, поддерживающие кабинет премьер-министра Николая Денкова. 161 голос отдали за то, чтобы преодолеть его. Против было 55 депутатов.

Согласно Конституции Болгарии, президент имеет право вето, хотя и ограниченное: лидер государства может вернуть закон в парламент для дальнейшего обсуждения. Собственно это и произошло с решением о БТР для Украины.

А вот парламент (Национальное собрание) может отменить президентское вето – для этого нужно большинство голосов. Также есть вариант принять вето и пересмотреть ветированные положения.

Радев регулярно выступает против военной помощи Болгарии Украине, часто повторяя тезис Кремля, например, утверждение, что отправка оборудования советских времен в Украину снизит обороноспособность Болгарии и рискует втянуть Софию в войну,

– пишут журналисты.

Также они отмечают, что болгарский президент с 2017 года, когда вступил в должность, использует власть достаточно свободно. Он наложил вето в 34-й раз. Впрочем, почти всегда парламент упразднял вето.

Что известно о болгарских БТР для Украины

Соглашение между МВД Болгарии и Минобороны Украины было ратифицировано в ноябре. Речь идет о старых бронетранспортерах, которые Болгария передала нашему государству вместе с запасными частями к БТР. Поскольку технику изготовили сорок лет назад, в 1980-х, ее давно списали из армии, а Украине обещали передать бесплатно.

Обратите внимание! Владимир Зеленский поблагодарил парламент Болгарии за отмену вето. "Этим решением мы укрепляем нашу Европу и защиту свободы", – написал он в соцсети Х. Также президент выразил благодарность за пакет военной поддержки.

Болгария передаст Украине ПЗРК и ракеты. И не только

Речь о зенитных ракетах разных типов и переносных зенитно-ракетных комплексах. Болгарские ракеты должны усилить украинскую ПВО. И, хотя эта техника старая, Украина сможет починить ее.

Также эта страна хочет присоединиться к коалиции F-16 и учить наших военных.

Кроме того, предлагается присоединение Болгарии к коалиции стран по подготовке украинских летчиков на истребителях F-16 и разрешить проводить тренировки до 160 украинских военных в год на ротационной основе.

– написал "Милитарный".