Війна Росії проти України триває, і нашій державі потрібна допомога. Часом удається обійти обмеження, наприклад, парламент Болгарії скасував вето президента щодо допомоги Україні, тож обіцяні сто БТР усе ж передадуть. Але часом рішення ухвалюють дуже довго.

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Що відомо про військову допомогу Україні від ЄС

Зараз посли працюють над розблокуванням восьмого траншу для України сумою в 500 мільйонів євро. З іншого боку, пропозиція про виділення військового траншу розміром в 5 мільярдів євро на 2024 рік "вже на столі".

Зазначимо, раніше верховний представник ЄС Жозеп Боррель закликав створити окрему секцію в рамках Європейського фонду миру для України й виділити на це 20 мільярдів євро на 2024 – 2027 роки. Наразі держави – члени ЄС не узгодили цю пропозицію, та в Брюсселі сподіваються, що лідери узгодять хоча б військову допомогу на наступний рік.

Чому допомогу ухвалюють так довго

"Що стосується довгострокових зобов'язань у сфері безпеки, то частина плану передбачає виділення 20 мільярдів євро протягом чотирьох років. Ми обговорюємо, що існують різні види позицій. Це не полягає в тому, що деякі країни кажуть "ні", а в тому, що деякі країни хочуть зробити це в інший спосіб", – пояснив дипломат.

Високопосадовець ЄС каже, що європейський компонент у військовій підтримці України стане сигналом не лише для Москви, а й для Вашингтона та Києва. Коментуючи процес постачання боєприпасів, співрозмовник визнав, що ЄС відстає від досягнення поставленої мети.

Ми повинні були надати один мільйон набоїв до березня. Зараз ми маємо близько 35% від цієї кількості. У нас виникають проблеми з європейською промисловістю, тому що це вільний ринок і іноді ці боєприпаси експортуються,

– сказав дипломат.

Із чого складається новий пакет допомоги для України

Під час засідання Ради МЗС ЄС міністри обговорять зобов’язання у сфері безпеки. Європейський Союз уже презентував цей пакет Україні.

Три головні компоненти нового пакету допомоги від ЄС:

співпраця у сфері військової техніки, яка вже існує;

тренування українських військових;

зміцнення європейської оборонної промисловості та інтеграція українського ОПУ.

"У цій пропозиції є нові речі, такі як кібербезпека, боротьба з дезінформацією. Це двостороння пропозиція Європейського Союзу", – сказав високопосадовець.

Утім, фінальне рішення щодо змісту зобов'язань у сфері безпеки з боку ЄС ухвалюватимуть держави-члени.