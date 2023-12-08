Война России против Украины продолжается, и нашему государству нужна помощь. Иногда удается обойти ограничения, например, парламент Болгарии отменил вето президента насчет помощи Украине, поэтому обещанные сто БТР все же передадут. Но иногда решение принимается очень долго.

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Что известно о военной помощи Украине от ЕС

Сейчас послы работают над разблокировкой восьмого транша для Украины в размере 500 миллионов евро. С другой стороны, предложение о выделении военного транша в размере 5 миллиардов евро на 2024 год "уже на столе".

Ранее верховный представитель ЕС Жозеп Боррель призвал создать отдельную секцию в рамках Европейского фонда мира для Украины и выделить на это 20 миллиардов евро на 2024 – 2027 годы. В настоящее время государства – члены ЕС не согласовали это предложение, но в Брюсселе надеются, что лидеры согласуют хотя бы военную помощь на следующий год.

Почему помощь принимают так долго

"Что касается долгосрочных обязательств в сфере безопасности, то часть плана предусматривает выделение 20 миллиардов евро в течение четырех лет. Мы обсуждаем, что существуют разные виды позиций. Это не заключается в том, что некоторые страны говорят "нет", а в том, что некоторые страны хотят сделать это другим способом", – пояснил дипломат.

Высокопоставленное должностное лицо ЕС говорит, что европейский компонент в военной поддержке Украины станет сигналом не только для Москвы, но и для Вашингтона и Киева. Комментируя процесс снабжения боеприпасами, собеседник признал, что ЕС отстает от достижения поставленных целей.

Мы должны были предоставить один миллион патронов к марту. Сейчас у нас около 35% от этого количества. У нас возникают проблемы с европейской промышленностью, потому что это свободный рынок и иногда эти боеприпасы экспортируют,

– сказал дипломат.

Из чего состоит новый пакет помощи для Украины

В ходе заседания Совета МИД ЕС министры обсудят обязательства по безопасности. Европейский Союз уже представил этот пакет Украине.

Три главных компонента нового пакета помощи от ЕС:

сотрудничество в сфере уже существующей военной техники;

тренировка украинских военных;

укрепление европейской оборонной промышленности и интеграция украинского ОПУ.

"В этом предложении есть новые вещи, такие как кибербезопасность, борьба с дезинформацией. Это двустороннее предложение Европейского Союза", – сказал чиновник.

Впрочем, финальное решение относительно содержания обязательств в сфере безопасности со стороны ЕС будет приниматься государствами-членами.