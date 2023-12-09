Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. За його словами, російський диктатор Путін саме на це і розраховує, сподівається, що США припинять підтримку України.
Дивіться також Відкритий до компромісу: Байден готовий поступитися республіканцям, щоб допомогти Україні
Якщо ви думаєте, що ціна підтримки України зараз висока, подумайте про те, скільки піде на це національної казни та крові американців, якщо нам доведеться почати діяти відповідно до наших зобов'язань за статтею п'ятою,
– зазначив Кірбі.
Він зауважив, що президент Росії розраховував на такий розвиток подій з початку війни, адже він не вірив, що Захід може залишатися єдиним, що НАТО зможе зберегти єдність, що Штати мають достатню силу.
"Якщо ви дбаєте про нашу національну безпеку, ви повинні бачити Путіна таким, яким він є, ви повинні бачити Росію такою, якою вона є, і розуміти, що допомога Україні – а вони не просять нас бути фізично присутніми – допомога їм виграти цю війну дуже сильно відповідає інтересам нашої національної безпеки і інтересам національної безпеки всіх наших союзників в Європі", – наголосив Кірбі.
Чи отримає Україна фінансову допомогу від США
- 6 грудня Сенат заблокував початок дебатів щодо пакету допомоги на 106 мільярдів доларів, в якому на оборонні потреби України передбачені понад 61 мільярд доларів.
- Причиною стали вимоги республіканців внести до законопроєкту більш жорсткі вимоги щодо захисту південного кордону США з Мексикою.
- Джо Байден різко відреагував на результати голосування і звинуватив республіканців у політичних іграх. І наголосив, що готовий піти на компроміси щодо посилення правил перетину кордону для мігрантів для затвердження допомоги Україні.
- У Конгресу лишився тиждень до різдвяних канікул, щоб затвердити пакет фінансування на поставки зброї для України.