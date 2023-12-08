Республіканці не схвалили збільшення фінансування України без додаткових заходів. Вони зацікавлені у зменшенні рекордної кількості мігрантів, які намагаються нелегально перетнути кордон США.
Дивіться також Залежить від напрямку: які настрої на фронті серед бійців щодо західної допомоги
Реакція у Білому домі
Білий дім і Конгрес США намагаються досягти домовленості, яка передбачатиме надання військової допомоги Україні та Ізраїлю. Водночас це посприяє запобіганню нелегальної міграції через південний кордон з Мексикою.
Байден заявив 6 грудня, що буде готовий піти на значні поступки в питанні безпеки кордонів.
Президент сказав, що він відкритий до компромісу,
– сказав представник Білого дому Анджело Фернандес Ернандес.
Білий дім розгляне підвищення стандартів первинної перевірки кандидатів на отримання притулку.
Водночас речниця Білого дому Карін Жан-П'єр розкритикувала республіканців.
Вони граються з нацбезпекою, історія запам'ятає їх суворо,
– заявила Жан-П'єр.
Адміністрація президента США також розглядає певну форму норми про "безпечну третю країну", яка б могла відмовляти у наданні притулку мігрантам, що проїжджають через іншу країну на шляху до США.
Палата представників та Сенат припиняють роботу 14 грудня у зв'язку з різдвяними канікулами. Це залишає мало часу для ухвалення законів.
Допомога США для України: що відомо
- Сенат США увечері 6 грудня виносив на голосування питання про допомогу Україні, але законопроєкт заблокували. Втім, активна робота з колегами й партнерами в США продовжується. Існує ймовірність, що до Різдва Конгрес США все ж підтримає узгоджений пакет, в якому буде оборонна, бюджетна, гуманітарна та енергетична допомога для України на 2024 рік.
- Координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі під час брифінгу гостро відреагував на провальне голосування Сенату. Він заявив, що якщо Росію не зупинити, то Путін не покине своїх імперіалістських планів, й у майбутньому Росія може напасти на східний фланг НАТО. За таких умов може пролитися кров американських солдатів.
- Водночас Білий дім оголосив про додатковий безпековий пакет підтримки, який оцінюють у 175 мільйонів доларів. У пакеті допомоги від Вашингтона закладена зброя, яка допомагатиме Збройним Силам давати відсіч російським окупантам.