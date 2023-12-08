Республіканці не схвалили збільшення фінансування України без додаткових заходів. Вони зацікавлені у зменшенні рекордної кількості мігрантів, які намагаються нелегально перетнути кордон США.

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Реакція у Білому домі

Білий дім і Конгрес США намагаються досягти домовленості, яка передбачатиме надання військової допомоги Україні та Ізраїлю. Водночас це посприяє запобіганню нелегальної міграції через південний кордон з Мексикою.

Байден заявив 6 грудня, що буде готовий піти на значні поступки в питанні безпеки кордонів.

Президент сказав, що він відкритий до компромісу,

– сказав представник Білого дому Анджело Фернандес Ернандес.

Білий дім розгляне підвищення стандартів первинної перевірки кандидатів на отримання притулку.

Водночас речниця Білого дому Карін Жан-П'єр розкритикувала республіканців.

Вони граються з нацбезпекою, історія запам'ятає їх суворо,

– заявила Жан-П'єр.

Адміністрація президента США також розглядає певну форму норми про "безпечну третю країну", яка б могла відмовляти у наданні притулку мігрантам, що проїжджають через іншу країну на шляху до США.

Палата представників та Сенат припиняють роботу 14 грудня у зв'язку з різдвяними канікулами. Це залишає мало часу для ухвалення законів.

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