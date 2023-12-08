Республиканцы не одобрили увеличение финансирования Украины без дополнительных мер. Они заинтересованы в уменьшении рекордного количества мигрантов, пытающихся нелегально пересечь границу США.

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Реакция в Белом доме

Белый дом и Конгресс США пытаются достичь договоренности, предусматривающей предоставление военной помощи Украине и Израилю. В то же время это способствует предотвращению нелегальной миграции через южную границу с Мексикой.

Байден заявил 6 декабря, что будет готов пойти на значительные уступки касательно безопасности границ.

Президент сказал, что он открыт к компромиссу,

– сказал представитель Белого дома Анджело Фернандес Эрнандес.

Белый дом рассмотрит повышение стандартов первичной проверки кандидатов на получение убежища.

В то же время спикера Белого дома Карин Жан-Пьер раскритиковала республиканцев.

Они играют с нацбезопасностью, история запомнит их строго,

– заявила Жан-Пьер.

Администрация президента США также рассматривает определенную форму нормы о "безопасной третьей стране", которая могла бы отказывать в предоставлении убежища мигрантам, проезжающим через другую страну на пути в США.

Палата представителей и Сенат прекращают работу 14 декабря из-за рождественских каникул. Это оставляет мало времени для принятия законов.

Помощь США для Украины: что известно