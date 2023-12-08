Республиканцы не одобрили увеличение финансирования Украины без дополнительных мер. Они заинтересованы в уменьшении рекордного количества мигрантов, пытающихся нелегально пересечь границу США.
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Реакция в Белом доме
Белый дом и Конгресс США пытаются достичь договоренности, предусматривающей предоставление военной помощи Украине и Израилю. В то же время это способствует предотвращению нелегальной миграции через южную границу с Мексикой.
Байден заявил 6 декабря, что будет готов пойти на значительные уступки касательно безопасности границ.
Президент сказал, что он открыт к компромиссу,
– сказал представитель Белого дома Анджело Фернандес Эрнандес.
Белый дом рассмотрит повышение стандартов первичной проверки кандидатов на получение убежища.
В то же время спикера Белого дома Карин Жан-Пьер раскритиковала республиканцев.
Они играют с нацбезопасностью, история запомнит их строго,
– заявила Жан-Пьер.
Администрация президента США также рассматривает определенную форму нормы о "безопасной третьей стране", которая могла бы отказывать в предоставлении убежища мигрантам, проезжающим через другую страну на пути в США.
Палата представителей и Сенат прекращают работу 14 декабря из-за рождественских каникул. Это оставляет мало времени для принятия законов.
Помощь США для Украины: что известно
- Сенат США вечером 6 декабря выносил на голосование вопрос о помощи Украине, но законопроект заблокировали. Впрочем, активная работа с коллегами и партнерами в США продолжается. Есть вероятность, что к Рождеству Конгресс США все же поддержит согласованный пакет, в котором будет оборонная, бюджетная, гуманитарная и энергетическая помощь для Украины на 2024 год.
- Координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби на брифинге остро отреагировал на провальное голосование Сената. Он заявил, что если Россию не остановить, то Путин не покинет свои империалистские планы, и в будущем Россия может напасть на восточный фланг НАТО. В таких условиях может пролиться кровь американских солдат.
- В то же время Белый дом объявил о дополнительном пакете поддержки безопасности, который оценивается в 175 миллионов долларов. В пакете помощи от Вашингтона заложено оружие, помогающее Вооруженным Силам давать отпор российским оккупантам.