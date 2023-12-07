Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге. Он резко отреагировал на провальное голосование Сената США по законопроекту о международной помощи, передает 24 Канал.

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Кирби рассказал, при каких условиях военные США будут участвовать в боях против России

Кирби остро отреагировал на то, что Сенат США заблокировал голосование по законопроекту о пакете международной помощи. Отвечая на вопрос журналиста, может ли дойти до противостояния военных США с российскими оккупантами, Кирби ответил утвердительно. Он объяснил – если Россию не остановить, Путин не покинет свои империалистские планы, и в будущем Россия может напасть на восточный фланг НАТО. Такой сценарий, по мнению Кирби, возможен при условии прекращениия поддержки Украины.

"Если вы находитесь в Капитолии и верите в национальную безопасность, то должно быть неподдельное беспокойство относительно того, что произойдет, если вы просто позволите Путину двигаться, разрешите ему получить Украину. Не сомневайтесь, он не оставит своих стратегических целей по получению целой страны. Он не верит в существование суверенного государства. Если мы не поддержим Украину… и Путин получит всю Украину, потом он восстанет против восточного фланга НАТО", – подчеркнул Кирби.

Более того, он заявил, что в таких условиях может пролиться американская кровь, ведь США очень ответственно относятся к обязательствам пятой статьи НАТО, которая предусматривает коллективную ответственность в случае нападения на одну из стран-членов Альянса. Кирби также добавил – если в США считают, что "цена поддержки Украины слишком высока", то в будущем она может стать еще более ощутимой.

Если вы считаете, что цена поддержки Украины высока сейчас, просто представьте, насколько выше она будет. Не только национальное богатство, но и кровь американская. Если он (Путин – 24 Канал) начнет противостояние с одним из наших союзников по НАТО, то, как говорил президент, мы очень серьезно воспринимаем обязательства по пятой статье… Американцы были бы очень вовлечены, если бы Путин одержал эту стратегическую победу в Украине, а затем пошел против одного из наших союзников по НАТО,

– заявил Кирби.

Украина надеется, что Сенат все же поддержит законопроект

Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что в ближайшее время законопроект о международной помощи могут повторно вынести на голосование. Она также добавила, что сенаторы ее уверяли – это связано не с Украиной, а с внутриполитическими процессами. Дело в том, что Республиканская партия заявила, что не может поддержать законопроект, в котором не будет вопроса южной границы США и изменений в миграционной политике.

"Поэтому мы продолжаем активную работу с нашими коллегами и на основе очень продуктивных встреч на днях, надеемся, что еще до Рождества Конгресс поддержит согласованный пакет, в котором будет оборонная, бюджетная, гуманитарная и энергетическая помощь для Украины на 2024 год", — написала Маркарова в сети.