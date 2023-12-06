Все еще продолжаются обсуждения относительно утверждения бюджета Соединенных Штатов на следующий год и включения в него средств на помощь Украине. В то же время администрация президента Джозефа Байдена в среду, 6 декабря, объявила о выделении не столь объемного, но все же важного пакета поддержки нашему государству.

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Новый пакет помощи от США

В пакете помощи от Вашингтона заложено оружие, которое будет помогать Вооруженным Силам давать отпор российским оккупантам, в частности:

боеприпасы для установок противовоздушной обороны;

снаряды для артиллерийских ракетных систем;

другие артиллерийские боеприпасы;

высокоскоростные противорадиационные ракеты;

противотанковые ракеты;

боеприпасы для стрелкового оружия;

взрывные боеприпасы для преодоления препятствий;

оборудование для защиты критически важной инфраструктуры;

другое вспомогательное оборудование.

В этот пакет включены ограниченные ресурсы, остающиеся доступными для помощи Украине. Предусмотрено выделение вооружения и оборудования в рамках предварительно указанных сокращений на 175 миллионов долларов США,

– пишут в Белом доме.

Кроме того, в Вашингтоне констатируют: США важно быть лидером в коалиции из 50 стран, поддерживающих Украину, пока эта война не закончится – то есть, пока Россия не прекратит террор против украинцев.

Главный вопрос еще не решен

С октября длятся дискуссии вокруг бюджета США на 2024 год и заложенной в нем поддержки Украины. Началось все с того, что администрация Байдена направила запрос в Конгресс по выделению 106 миллиардов долларов на национальную безопасность. Эти средства должны быть распределены на помощь Израилю, Украине, Тайваню и усилению защиты границы.

Политикам из обеих партий Соединенных Штатов по состоянию на данный момент пока еще не удалось достигнуть консенсуса по этому поводу. Парламентарии вынуждены были даже принимать временный бюджет до начала февраля 2024 года. Украинский вопрос в этой дискуссии играл едва ли не важнейшую роль.

Вместе с тем уже сейчас, по словам госпожи посла Украины в США Оксаны Маркаровой, в Вашингтоне согласились: поддержка нашего государства должна быть включена в бюджет на следующий год.

Однако все еще нет единодушия по вопросу защиты национальной границы от мигрантов. Маркарова отмечает, что это внутриполитическая дискуссия внутри Америки, к которой Киев не имеет никакого отношения. Но она акцентирует: из-за этого задерживается окончательное утверждение финансирования ВСУ.