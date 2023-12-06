На самом деле никто никого не бросал.

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Ситуация с помощью США на простых примерах

Вас зовут играть в футбол. А вы говорите, что выйдете, когда сделаете домашнее задание. А домашнее задание вы никак не можете сделать, потому что вам нужна помощь старшего брата. Тот говорит, что сделает это, если вы уберете в его комнате. Вы задерживаетесь.

Значит ли это, что вы не выйдете на футбол? Значит ли это, что вы не любите играть в футбол с ребятами? Нет. Это значит, что вы хотите, но задерживаетесь. Вы просто будете позже.

То же сейчас и с помощью Украине. Насчет самой помощи вопросов нет вообще. Но есть привязка голосования за помощь Украине и Израилю с вопросом обустройства границы с Мексикой. Вот на этом вопросе, глубоко внутриамериканском, и есть основной завтык. Не могут пока договориться республиканцы и демократы. Республиканцы вообще бы всех расстреляли там на границе, а демократы за любовь, мир и вообще не хотят признавать, что провтыкали и допустили этот кризис.

И торговля уезжает. Никаким образом мы на нее повлиять не можем. Хоть десять групп депутатов посылай. Мы слышим много заявлений, что Украина на грани и скоро закончится оружие. Эти заявления направлены как раз на демократов и республиканцев, чтобы они там скорее решали. Однако сделать вы ничего не можете.

Это как попасть в гости в тот момент, когда муж упорно и страстно спорит с женой. И вам даже позволения сходить в туалет страшно спросить. Хочется, но страшно. Вы понимаете, что влезать в этот спор вам нельзя. Они потом договорятся и страстно примирятся, а вот вы, если станете на чью-либо сторону, станете врагом государства.

Срочной потребности в деньгах нет, оружие – другое дело

Значит ли это, что США готовы бросить Украину? Конечно, нет. Значит ли это, что есть какой-то страшный тайный план принуждения Украины к миру путем оттягивания помощи? Конечно, это бред, потому что есть объективные причины этой затяжки. Подумать, что ключевой для американского общества спор вокруг границы с Мексикой организован специально, чтобы повлиять на украинские власти, может только очень помешанный сторонник теории заговоров.

Интересно Для создания собственного "Шахеда" Украине не хватает мелочей

Мы в моменте эмоциональной пропасти. Совпало несколько факторов, оказывающих очень краткосрочное действие. Просто тайминг такой. Посыпать голову пеплом сейчас, когда в процессе несколько ключевых для Украины решений, просто неуместно.

Пройдет неделя или месяц, и как ЕС, так и США решат свои технические проблемы и проголосуют за помощь Украине. Будет очень досадно, если кто-то, поддавшись отчаянию, не дождется и повесится с горя.

И так, насущных потребностей получить финансирование прямо сейчас в Украины нет. Деньги есть и в ближайшие месяцы их хватит. Конечно, касаемо вооружения история другая. Но повлиять на Конгресс мы все равно не можем. Поэтому просто сидим и ждем, когда демократы и республиканцы устанут чесаться друг с другом. Надеемся, что они это сделают еще до праздников.