Своего "Шахеденко" у нас нет

Прошел уже год с того момента, как я впервые увидел под ногами остатки этих ирано-русских дронов, их боевую часть и результаты работы. Тогда в Киев они как-то еще не долетали, но уже было ясно, что скоро станут настоящим геймченджером.

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Достаточно ли одного года, чтобы создать что-то даже лучше "Шахеда", имея образец, специалистов, доступ к западным компонентам, деньги и мотивацию? Совершенно и абсолютно.

Есть ли у нас сегодня свой "Шехеденко"? Нет, кто бы и что ни рассказывал в прессрелизах. И вряд ли появится в ближайшее время. А то, что есть, к сожалению, не идет ни в какое сравнение – ни "бобры", ни "мороки", ни "рамы", ни все остальное, о чем вы, скорее всего, и не слышали. Ни количества, ни эффективного заряда, ни точности попадания, ни защищенности.

Так почему же! В стране с мощным IT-сектором, инженерами, своей авиастроительной отраслью, по крайней мере, временно высокой мотивацией и безумными бюджетами в этом секторе? Причин много, но большинство из них совершенно неочевидны.

У нас нет своего "Шахеда", потому что люди и компании, которые способны его создать и производить (а таких немало):

до сих пор или не знают, что это вообще такое и каким оно должно быть;

или знают и не хотят делать, потому что заняты производством менее эффективного, но прибыльного продукта, который и так покупают.

В обоих случаях, по моему мнению, виновато в первую очередь государство (и те, кто частично взял на себя его функции).

Ну не могут гражданские специалисты самостоятельно при всем желании прийти к пониманию, какой "Шахед" нам нужен, без конкретного ТЗ или хотя бы рекомендаций или наставлений от военных специалистов (настоящих). Даже если бы получали тот желанный многими доступ к трофейным дронам, которые уже давно десятками пилятся по подвалам ответственных структур и даже продаются на черном рынке. Потому что копирование без понимания обычно приводит только к воспроизведению недостатков и не замечания преимуществ.

Вместо этого наше государство и фонды (к которым соответственно у меня претензий меньше, потому что все же не профи), пожалуй, по лучшим соображениям скупают и всячески поддерживают производство всего, что хоть как-то похоже на самолет.

Предприятия тратят деньги на создание хлама

Кто-то скажет, что это правильно, пусть развивается сфера, рынок, рождаются решения и технологии и рано или поздно появится у нас свой "Шахед". Но я категорически не согласен. Развивать это все было время 5 лет назад, а сейчас такие "широкие инвестиции" лишь замораживают потенциал сектора, тормозят прогресс и отдаляют нас от победы. Как это? Да очень просто.

Сотни предприятий сегодня тратят свой дефицитный потенциал и наши с вами деньги на создание фактически хлама – самолетов, не отвечающих поставленным задачам. Стоп! Но ведь я сказал, что задач никто не ставит? К сожалению, не совсем так. Все-таки ставят, ставят совершенно некомпетентные, хотя в большинстве совсем не глупые и неплохие люди, просто те, которые не знают, потому что и не могут знать, что такое современный ударный дрон.

В результате почти весь сектор в этом году и уже, похоже, и в следующем, занят разработкой и производством самолетов "хомякадзе" по формуле, придуманной, пожалуй, какой-нибудь девочкой (или мальчиком) из какого-нибудь министерства или фонда – самолетов для переноса массы на расстояние

Ну, а чего? Классная формула? Идеально подойдет когда-то той же "Новой почте", но не для военных задач, которые остаются, к сожалению, незакрытыми. Все, кто потенциально мог бы их закрыть, надолго "заморожены" теми же бессмысленными заказами.

Но, стоит заметить, что виноваты в этом также и непосредственные "пользователи", которые, имея немалый опыт, до сих пор не приобщились к построению какого-нибудь "закрытого" ТЗ. Или, может, оно просто слишком "закрыто"? То есть только для "карманных" компаний, что вполне прогнозируемо создает абсолютно губительную на сегодня монополию – завышенная цена, недостаточное качество, смешное количество.

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Отдельная "благодарность" от меня – всем любителям на радость начальству и во зло врагу тупо фальсифицировать реальную эффективность отдельных средств, что в большинстве приводит к их тотальной переоценке. В результате производитель вместо того, чтобы развивать и улучшать свой продукт, сосредотачивается только на масштабировании производства и снижении себестоимости для увеличения прибыли.

Откуда я знаю? Ибо видел собственими глазами, пожалуй, большинство таких продуктов и производителей, которые очень активно двигаются не туда, или не столька "туда", на сколько нужно и на сколько действительно могли бы!

Заказы полугодовой давности становятся неактуальными

Чего же я, "такой умный" и знающий, чего нам действительно нужно, не рассказал этого всем? Или кто-то другой, кто по каким-то причинам что-то в этом соображает? Предусматриваю этот вопрос и хочу ответить тоже вопросом – почему они должны меня слушать, или какого-нибудь другого "маминого эксперта" с улицы? Почему должны верить моему видению? Ведь я не представитель государства, не официальный эксперт по рэбам, ПВО и дронам, и самое важное – я не заказчик, а вот настоящие платежеспособные заказчики требуют от них совсем другого, а главное – гораздо проще!

Можем ли мы винить бизнес в том, что он тупо выполняет запрос заказчика? Ну, разве что чуть-чуть. А вот винить в некомпетенции или в нежелании привлекать эту компетенцию заказчика – не просто можем, а должны.

Пример из жизни. Давно сталкивался с одной довольно перспективной фирмой "А". Производственные мощности, хорошие инженеры, патриотическое настроение, багаж опыта. С большим интересом наблюдал за развитием их продукта, верил в него, чем мог помогал, радовался продвижению. Но в один день это резко остановилось. Госзаказ! Наконец успех! Немного переводим дыхание и бросаем все силы на масштабирование недоработки. Еще один "Шахеденко" скончался в утробе матери. Занавес…

И здесь может кто-то удивится, почему же не улучшать продукт даже получив государственный заказ? Очень просто.

Во-первых, законодательство фактически запрещает вносить какие-либо изменения в продукт (даже очевидные улучшения) без повторного прохождения всех кругов ада и комиссий.

Во-вторых, объемы заказов часто столь объемны, что небольшие производители и с ними банально не справляются. О каких доробках может идти речь?

Еще одна проблема – плановость производства и заказов. Ну нельзя в этой сфере формировать заказы и даже ТЗ на год вперед! Да, без этого производителям не будет проще, но… К сожалению, большинство того, что было заказано полгода назад и должно быть произведено еще через полгода, уже сегодня банально не работает и никому не нужно. Враг научился противодействовать, изменилась тактика боевых действий, поменялись приоритеты.

Как устранить эту проблему? Я не знаю, но точно знаю, что если не решим, то будем теми тысячами дронов просто "топить печку", а других не будет, потому что деньги и производственные мощности не безграничны.

Еще пример из жизни. Поехал в аграрный регион посмотреть на дрон-камикадзе, созданный "непрофильным предприятием". И увидел действительно гениальное решение – но нет, не камикадзе. Ребята в прямом смысле сделали с жести действительно неплохо летающий планер и докрутили до него бензиновый мотор. Склепали заклепками, из обычной строительной жести изрезанной по лазеру по лекалам. Еще и мотор сами как-то точат в цехе. Лететь по расчетам должно более 200 километров в час и еще далеко лететь. Себестоимость типа 1000 долларов.

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И знаете, что это? Это идеальная фейковая цель для отвращения внимания ПВО врага. Она быстра, благодаря чему имитирует другие важные средства, очень заметна на радарах благодаря тысяче своих заклепок, она громкая, потому что дешевая, и потому что в принципе сама по себе слишком тяжела, чтобы нести какой-нибудь эффективный заряд и стать эффективным камикадзе, или даже тем самым "хомякадзе".

И догадайтесь, что ребята хотят из этого сотворить? Да, камикадзе. Ибо кто-то из тех же "заказчиков" у них уже был и заморозил еще один потенциал.

В то же время где-то в другом месте другая фирма "Б" производит медленные, почти незаметные и тихие самолетики и успешно продает их заказчикам как – что? Правильно, как фейковую цель. Какую враждебную ПВО даже не заметит, потому что слишком медленно летит и почти радиопрозрачное. Ну, вы поняли.

Проблема с боевой частью самолетов

Еще один огромный не решенный вопрос, который не позволит нам создать свой "Шахед" – это боевая часть. Конечно, абсолютное большинство производителей не производят боеприпасов к своим самолетам. Наверное, это правильно, потому что еще не хватало, чтобы где-то по гаражам бомбы начали крутить. Соответственно и инженеры ничего в этом не соображают и даже не собираются. Это самое ужасное.

"Шахед" – это не самолет, это в первую очередь – боевая часть с крыльями. Только так можно создать эффективное современное средство поражения. Нам нужен не самолет с запасом хода и полостью внутри, нам нужен в первую очередь барражировочный боеприпас. От слова боеприпас.

Время, когда мы были вынуждены наспех толкать тротил в какие-то гражданские авиамодели, уже прошло. Прошло почти 2 года, за которые нужно было разработать что-то правильное. Вместо этого мы все еще руководствуемся той же формулой "масса на километры", которой вполне соответствует концепция - взять готовый фюзеляж какого-то самолета-разведчика или транспортника, или мишени, который может поднять, кроме себя, еще килограммов 5 – 10 и продать все государству как камикадзе.

Нет, так оно не работает. Об этом, к сожалению, не знает абсолютное большинство производителей ударных БПЛА в Украине. Они даже не задумываются, какую именно боевую часть их самолет должен нести, как ее туда запихать, как сбалансировать и как эта БЧ вообще будет работать, учитывая, например, переднее расположение бензинового двигателя в сочетании с кумулятивным боеприпасом. Это только один из распространенных примеров.

И тут снова вопрос к заказчику – производителям должно быть правильно и четко поставлено требование к самолетам-камикадзе: какого размера, формы и веса должна быть боевая часть, где именно она должна быть расположена, какой к ней должен быть доступ у пользователя. Да и в принципе давно уже пора было разработать унифицированную линейку БЧ разных размеров, обеспечить ею конечных потребителей и предоставить производителям как массогабариты. Вы просто не представляете, насколько такое несложное решение улучшит ситуацию в сфере разработки и производства, а в результате и на фронте.

Что же происходит сейчас Пользователи получают эти "хомякадзе" и начинают вешаться, ища правильное решение под каждую модель. А потом оказывается, что некоторые изделия вообще не пригодны для эффективного поражения целей. Заявленный производителем "заказчику" вес полезной нагрузки (читай БЧ) для того, чтобы тот самолет вообще взлетел, должен быть равномерно разбросан вдоль фюзеляжа от носа до хвоста. И я серьезно.

Еще более сложный вопрос – боевая электроника, которая должна взорвать БЧ при контакте с целью, но и не дать ей взорваться хотя бы при запуске самолета. Для "заказчиков" это какая-то высшая математика, как-то оно должно работать. В результате нет такой задачи и в производителя. Большинство самолетов снабжаются без этого и дальше уже пользователь что-то там крутит сам, как умеет. А поверьте, большинство пользователей просто не могут качественно это реализовать, потому что эта система должна быть глубоко завязана с авионикой самого самолета и проектироваться вместе с ним. Самоподрывы с роковыми последствиями и несрабатывание у целей – вот реально статистика и последствия.

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Сложность захода на цель

Чем наш "Бобер" хуже "Шахеда"? Снова повторю ту же мантру – "Шахед" был спроектирован для поражения целей, "Бобер" – перепроектирован с обычного самолета. Во что это выливается?

Чтобы повысить вероятность точного поражения цели по географическим координатам (а именно так работают и "Шахед", и "Бобер") очень важны две вещи – максимальный угол, под которым самолет может "пикировать" на цель, и насколько качественно он спроектирован для такого пикирования (способен ли вообще).

Чем ближе траектория захода на цель будет к вертикальной (как у баллистической ракеты) тем больше шансов попадания. На это много причин: физические препятствия на пути, меньшая точность вертикального позиционирования в системе GNSS чем горизонтального. Большинство самолетов, построенных по классической схеме для других задач, просто не могут круто зайти на цель, потому что крылья отпадут, средний максимум – 30 градусов от земли, а встречается и 20, и 15.

При такой "глисаде" попасть в точку по координатам почти невозможно даже имея суперзащищенный приемник GNSS. Слишком сильно влияют помехи, ветер, вертикальная погрешность GNSS и погрешность определения высоты расположения цели над уровнем моря. В большинстве случаев – перелеты или недолоты, компенсировать, которые можно разве мощностью боевой части или бешеным количеством запущенных на цель самолетов, может, хотя один ветром занесет в самое яблочко.

Вот почему использование в таких самолетах боевой части весом меньшее хотя бы 20 килограммов неэффективно. Но это, к сожалению, мало кто учитывает, а заказчик продолжает "инвестировать" во все, что несет хотя бы пару килограммов. Также мало эффективно применять в подобных самолетах и кумулятивный заряд в носу. Ведь эффективным он будет только при очень точном попадании в цель, что слишком маловероятно.

То же, к примеру, касается и достаточно известного отечественного средства РАМ2 от создателей непревзойденного "Шарка" (без сарказма), которое должно стать ответом российскому "Ланцету". Однако в сегодняшнем виде не станет, потому что построенный на базе самолета-разведчика "Аист" и так же, как и "Бобер" не очень-то хочет агрессивно и точно атаковать цель - аэродинамика мешает. "Аист" создан, чтобы летать, а не стремительно падать.

Что с защищенностью

Самолету-камикадзе типа "Шахед" не требуется связь для управления. Единственное, что нужно, – приемник координат со спутников, способный работать в условиях РЭБ. Ну, о том, что у нас до сих пор в условиях тотального "зарэбовки" продолжается производство и заказ самолетов с обычными GPS-ками – это отдельная длинная тема. Слава Богу, что идет постепенной переход на защищенную навигацию и даже в списке требований она появилась. Но тема защищенности закрывается.

Никто не ставит производителям требование дополнительно экранировать всю авиацию самолета, а прийти к такой необходимости самостоятельно могут, к сожалению, не все аграрные предприятия-производители дронов. Жаль, ведь это крайне простое техническое решение может на 100% защитить гражданскую электронику дрона от целенаправленного влияния действительно высокотехнологичных средств РЭБ противника.

В своих пабликах россияне пишут, что "сажают" наши дроны, а мы пишем, что "пиз*ят", потому что невозможно повлиять на барометр или трубку воздушной скорости. Ага, невозможно, ну-ну.

Над незаметностью надо работать

Противодействие врага нашим ударным БпЛА обычно начинается с раннего радиолокационного обнаружения. Чем меньше заметен самолет на радарах, тем позже его увидит враг и тем меньше у него будет время приготовиться.

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К чему я? К тому, что ни разу я не встречал ни среди требований заказчика ни среди аргументов в пользу выбора того или иного средства, вопрос о том, какие материалы использованы для построения фюзеляжа и крыльев. В результате мы все еще по привычке строим самолеты, например из карбона, который светится в радаре почти как алюминий.

Высота полета подчеркивает неосведомленность всех касающихся

Если вы почитаете всяческие релизы от производителей и даже "заказчиков" о новых моделях ударных БПЛА, то будете регулярно наталкиваться на кичливость максимальной высотой полета. 5000 метров, 10 000 метров. Это зачем? Чтобы с пулемета не сбили?

И эта характеристика, которая до сих пор обязательно указывается у всех ТТХ ударников, очень ярко подчеркивает неосведомленность всех касающихся.

Сегодня именно малая высота полета (до 40 метров над землей) является одним из важных залогов обхода вражеского ПВО. Есть ли в требованиях и рекомендациях, в сравнительных таблицах, скажем, наличие у самолета лидера сверхнизких полетов или системы компенсации барометрического дрифта? Конечно, нет. Не задумывается об этом и большинство производителей, потому что нет ни понимания, ни задачи. Потому так и продается.

Почему не стоит ждать качественной альтернативы "Шахедам" от западных партнеров?

До нашей великой войны на Западе разработка таких средств не была в приоритете. Предпочтение отдавали более точным и мощным крылатым и баллистическим ракетам. Это трудно критиковать, видя эффективность Himars. Но поверьте, на Западе свои приоритеты уже пересмотрели, потому что поняли, что в случае большой войны с Китаем или кем еще, они просто не смогут производить те золотые Himars в необходимом количестве.

Дроны в десятки раз дешевле и часто не менее эффективны. Но не думаю, что западная система без перехода на военные рельсы способна относительно быстро создать такие дроны почти с нуля. Поверьте, у производителей нет таких возможностей, как у нас сегодня. Там, чтобы просто испытать какую-нибудь промежуточную версию БЧ, нужно месяцами ждать разрешений. Не то что у нас – выехал где-то за село и бабахнул себе в поле, или сразу отдал на тестирование военным. Что-то пойдет не так, кто погибнет? Не страшно, ведь война.

Короче, я считаю, что если достойный ответ "Шахеду" когда-нибудь и будет создан, то только в Украине нашими специалистами. У нас есть все для этого и даже больше. Не хватает казалось бы мелочи – правильно поставленной задачи. А, ну и еще – отказ от приобретения подделок – "хомякадзе". Разработчики должны слезть с иглы легких денег.