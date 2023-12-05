Достаточно обширная статья – это размышления информированного опытного человека относительно отношения демократического мира, а в первую очередь Великобритании, к России после ее неспровоцированной агрессии против Украины. Речь идет о действиях, которые возможны сегодня, и главное – о стратегических подходах на будущее.

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Статья примечательна тем, что большинство ее тезисов вызывают не просто одобрение, а восторг. Они отвечают не только британским интересам, что естественно, но и принципиально совпадают с видением трезвой украинской аналитики. Однако один принципиальный тезис автора, касающийся возможного распада России, перечеркивает и отрицает весь позитив статьи.

Начну с совпадений.

Россия копирует СССР, но не дотягивает

Прежде всего, это утверждение, что устойчивого мира между Украиной и Россией не может быть, пока либо Россия не испытает принципиальные политические изменения, либо принципиальные изменения не коснуться поддержки Украины коллективным Западом.

Это прозрачный намек на то, что если союзники и партнеры Украины не начнут поставлять ей современное вооружение в объемах, которые требует фронт, схожий по интенсивности с фронтами Второй мировой, тогда придется долго ждать смены руководства в Кремле.

Современная Россия старательно копирует Советский Союз, до которого не дотягивает по всем параметрам, кроме немотивированной агрессивности и безразличия к гибели своих граждан в бессмысленных войнах, которые являются проекцией страхов и фантазий руководства страны. Поэтому вполне вероятно, что политические изменения после ухода Владимира Путина от власти (в результате смерти или мятежа) будут подобны тому, что происходило после смерти Иосифа Сталина.

То есть, как намекает автор, сначала сформируется власть, похожая на путинскую, но без его зацикленности на собственной исторической миссии, такой себе "коллективный Путин-лайт". А только потом придет новый Никита Хрущев, и путинизм будет развенчан, как был развенчан культ Сталина. Но на это уйдут годы, если не десятилетия. И все это время война разной интенсивности в центре Европы будет продолжаться.

Очень нравится безальтернативный, фактически императивный тезис Лори Бристоу, что Запад не может допустить, чтобы Россия захватила или уничтожила Украину. Напротив, нужно сделать все необходимое, чтобы Украина стала успешной европейской демократией.

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Утверждение, что нельзя идти на уступки ни Путину, ни даже его преемникам и, главное, не принуждать к этому Украину – это вообще праздник еврооптимизма.

Трудно не согласиться с тем, что устойчивый мир возможен только при условии, что Украина будет способна защитить себя во время продолжительного переходного периода России от современного средневековья, к которому она стремится усилиями власти, поддержанной народом, к межцивилизационному сосуществованию. Гарантии безопасности Украине от развитых стран должны быть не бумажкой с подписями, наподобие Будапештского меморандума, который никого не сдерживает, а реальными оборонными возможностями.

Все верно изложено и о пересмотре западной системы влияний и продвижении западной системы ценностей, которые заметно проигрывают российской пропаганде, построенной на сногсшибательной лжи, как и предсказывал Джордж Оруэлл.

Обезвредить ядерное государство легче, чем преодолевать последствия его действий

А теперь о важном утверждении Лори Бристоу, с которым согласиться крайне тяжело.

Имею в виду его категорическое требование даже не обсуждать сценарий возможного распада постпутинской России. Если продолжать литературные ассоциации, то это похоже на вымышленного Джоан Роулинг Лорда Волдеморта, имя которого нельзя было называть. Но от этого он не переставал существовать и угроза от него не уменьшалась, а наоборот.

Но дело не в забавности ситуации, а в том, что автор пытается отрицать и замолчать один из весьма вероятных вариантов будущего России.

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Россия – самая большая по площади страна мира. Соответственно, в ней автоматически возникает проблема связности.

Как в России работает связность В первую очередь сегодня эту проблему решает российская авиация, которая более чем на 90% состоит из импортных самолетов. С учетом санкций, за 2 – 3 года большинство из них замрут на земле. Остаются две железнодорожные магистрали – Транссибирская и Байкало-Амурская. И они обе есть законной военной целью для Украины, потому что по ним на российско-украинский фронт доставляется оружие из Северной Кореи. Глядя на последние события, связность России уже под вопросом, а это решающая предпосылка распада.

С другой стороны, серьезный, хотя пока непубличный интерес к сценариям распада проявляют как раз российские региональные элиты, видя в самостоятельности возможности для собственного социально-экономического развития. Крайне несправедливая русская система распределения общественного богатства держится на авторитаризме Путина. Как только он ослабнет, а агрессия против Украины критически ослабляет Россию в стратегической перспективе, центробежные региональные тенденции в России сразу проявятся. Это будет объективным, а не спровоцированным процессом, в авангарде которого могут оказаться как раз те силы, которые сегодня вроде бы демонстрируют полную солидарность с Кремлем, в частности, Чечня, Бурятия, Татарстан.

В конце концов, только исчезновение в процессе дезинтеграции российской неоимперии, переориентация ее безудержной агрессии не наружу, а внутрь себя на выяснение границ новых квазигосударственных образований и гарантирует постоянный мир как Украине, так и Европе в целом.

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Конечно, сразу остро встанет вопрос контроля над нераспространением российского ядерного оружия и другого оружия массового уничтожения. Это действительно сложная задача, согласованного решения для которой пока не существует. Это решение нужно искать уже сейчас, потому что в свое время оно может понадобиться.

Все равно задача контроля ядерного оружия проще и, так сказать, приятнее, чем ликвидирование последствий его применения Кремлем в процессе углубляющегося противостояния с НАТО. Причем российскому руководству не нужны реальные поводы для агрессии, например разговоры на Западе о распаде России. Вымышленные поводы работают не хуже, а химера "русского мира" оправдывает абсолютно все.

Как специалист утверждаю: чтобы обезвредить ядерное устройство его нужно разобрать на безопасные составляющие. С ядерным государством – так же.

Поэтому не буду удивлен, если Лори Бристоу, настоящий дипломат Великобритании, имел в виду, что нужно прекратить пустые разговоры о развале России. Но нужно тихо и эффективно действовать в этом направлении. Тогда к статье товарища Бристоу вообще претензий и вопросов не остается.