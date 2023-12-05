Россияне хотят повысить показатели разрушений в тылу Украины

Несмотря на то, что 40 килограммов – это достаточно мощная боевая часть для дрона такого типа, оккупантам ее не хватало. Они всячески пытались усилить боевую часть за счет осколочных, поражающих элементов и т.д.

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Похоже, они пришли к выводу о полном изменении принципа действия боевой части на термобарическую, но... Но здесь важно отметить один момент. Shahed-131/136 россияне применяют преимущественно по тыловой Украине, а в большинстве случаев жертвами этих дронов-камикадзе становятся гражданские лица.

То есть Shahed-131/136 – это не оружие, а средство террора.

В свою очередь, термобарические средства поражения считаются в своей категории самыми мощными из неядерных. При всех недостатках ТОС-1А "Сонцепек" ее реактивный снаряд МО.1.01.04М самое мощное в своей весовой категории средство поражения.

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То есть российские оккупанты целенаправленно устанавливают столь опасные боевые части на Shahed-131/136, чтобы... Чтобы в разы повысить показатель разрушений и жертв в Украине.

Напомните, пожалуйста, как это называется? Может быть, в ООН помогут с правильным ответом?