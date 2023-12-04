Музеи как инструмент пропаганды

Мы с ОО ЦГП "Альменда" неоднократно фиксировали, как Россия использует искривленные исторические нарративы, как инструмент собственной пропаганды на оккупированных территориях. Это касается и преподавания истории, где Украину называют "ультранационалистическим государством", и установление мемориальных досок участникам российско-украинской войны на стенах заведений среднего образования, которые должны напоминать украинским детям о "почетности" смерти за Россию. Теперь же враг пришел к созданию пропагандистских школьных музеев.

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Специальный докладчик по культурным правам Фарида Шахид в 2014 году выпустила доклад о процессах мемориализации. В нем она осветила проблему использования музеев в политических целях, в частности для пропаганды политических устремлений, когда экспозиция используется для конкретной трактовки исторических событий.

В контексте музеев государства должны воздерживаться от политического контроля и финансового давления. Хотя статус школьного музея отличается от классического, на школьный музей может возлагаться дополнительная ответственность по нейтральности экспозиции. Все потому, что размещение в стенах учебных институций презюмирует просветительскую функцию, потому что их основной аудиторией являются дети, которые более склонны к внешним воздействиям.

Что об этом говорит Международное гуманитарное право Режим оккупации, который сейчас действует на Юге Украины, предусматривает очень ограниченную возможность государства-оккупанта вводить изменения в функционировании оккупированных территорий, требуя уважать действующие законы. По логике международного гуманитарного права, эти правила должны быть применены к образованию, а также сохранению исторической памяти. Однако этими правилами пренебрегает Россия, переводя образовательные учреждения на российские стандарты преподавания и внедряя свое понимание "исторической правды", закрепленное российским законодательством в институтах образования и культуры.

В России школьные музеи используются как еще один инструмент искажения исторических нарративов и их навязывание детям и молодежи, о чем свидетельствуют даже сами российские чиновники. Эти практики они переносят и на оккупированные украинские территории для воспитания "настоящих патриотов России".

Как и для чего Россия развивает у себя музеи

Формирование государственного заказа на создание музейных экспозиций и выставок, направленных на военно-патриотическое воспитание молодежи, было предусмотрено российской "Концепцией патриотического воспитания" 2015 года. Процесс инструментализации школьных музеев усилился в 2019 году через проект "Школьный музей победы". Также школьные музеи являются частью федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан России" нацпроекта "Образование", утвержденного лично Владимиром Путиным.

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По словам российского министра образования Сергея Кравцова, открывающиеся в образовательных учреждениях по всей России школьные музеи являются "важными помощниками в работе по сохранению культурной и исторической памяти".

Первый заместитель главы минпросвета России Александр Бугаев сообщил, что сейчас в России действуют 22 тысячи школьных музеев, которые помогают прививать детям "любовь к своей большой и малой родине" и воспитывать "настоящих патриотов". По поручению Путина, школьные музеи должны быть открыты в каждом регионе России.

Особой является всероссийская программа "Школьный музей победы", посвященная истории так называемой "великой отечественной войны", миф о которой сейчас используется Россией для оправдания нынешней войны против Украины. "Денацифицируя" Украину во время так называемой "спецоперации", россияне якобы продолжают "подвиги предков" во время "Великой отечественной войны".

Небольшие музеи, созданные в школах, рассказывают школьникам "историческую правду великой отечественной войны", о важности подражания "подвигам дедов и прадедов", спасших мир от нацизма. Участие во всероссийской программе дает доступ не только к экспозициям, но и к онлайн-программе: участие в различных мероприятиях, форумах, викторинах, а педагогам предоставляются методические пособия и онлайн уроки.

Пропагандистские музеи в Херсонской области

С июня 2023 года на оккупированной Херсонщине действует программа "Школьный музей победы", которая реализуется при поддержке партии "Единая Россия". Куратором проекта является так называемая "начальница отдела образования Скадовского муниципального округа" Оксана Мороз.



Колаборантка Оксана Мороз / Фото российских пропагандистских СМИ

Первая экспозиция "Школьного музея победы" на оккупированной части Херсонской области была открыта 2 июня в Генической санаторной общеобразовательной школе-интернате. Депутат госдумы Игорь Кастюкевич отметил, что в музее есть не только настенные экспозиции, но и конкурсы, экскурсии, методические рекомендации, фильмы и уроки. На экспозиции также видно использование "георгиевской ленты", запрещенной в Украине и являющейся символом российской агрессии.



Пропагандистский музей в Геническе / Фото российских пропагандистских СМИ

30 июня в Скадовской школе №1 открылся второй "музей победы", целью работы которого назвали формирование "гражданина и патриота России со свойственными ему ценностями и взглядами", а также "развитие патриотического, гражданского, духовно-нравственного воспитания школьников" по российским лекалам и стандартам.

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В церемонии открытия принимали ученики кадетских классов школы, члены юнармии и "Движения первых". Во время церемонии уже упомянутая выше куратор проекта Оксана Мороз подчеркнула, что история "великой отечественной войны" в российской трактовке – это элемент идентичности, объединяющий "настоящих россиян", которые "всегда побеждают".

Этот нарратив особенно опасен, потому что российская власть активно использует образ наследственности между советским солдатом и российским военным, а украинскую власть дискредитирует как "фашистскую", якобы нынешняя война является продолжением той самой "большой отечественной".

Как в Скадовске оккупанты открывали "музей победы" / Фото российских пропагандистских СМИ

В сентябре в Приморской школе оккупированного Скадовска открыли третий в области "музей победы" при поддержке отделения "Единой России" в Херсонской области. Планируется открытие такого музея в каждой школе оккупированной области.

К Запорожской области пропагандисты-"просветители" еще не добрались

В Запорожской области "музеев победы" к моменту написания материала еще не было, но для их открытия уже готовят кадровый резерв. Студенты исторических специальностей из оккупированного Мелитополя приняли участие в "Школе сохранения памяти" форума "Истоки".

Этот форум проходит при поддержке Путина, а генеральным партнером выступил московский Музей Победы, курирующий проекты со школьными "музеями победы". Поэтому особое внимание в рамках программы было уделено волонтерской музейной работе в школах, библиотеках и вузах.

Также "Единая Россия" на оккупированной части Запорожской области запустила проект "Новая школа", в рамках которого проходит мониторинг школьных музеев региона, чтобы оценить их состояние и найти "лучшие практические решения по интеграции в общероссийскую систему духовных ценностей".

Проект был реализован в музее Ботиевской школы Приазовского района, где представили экспонаты времен "Великой Отечественной войны". В музее школы №4 села Вознесенка вывешен русский флаг. В общем, в школьных музеях активно используется советская и русская атрибутика, чтобы нормализовать ее среди юных жителей оккупированных территорий.

"СВО" и патриотизм к каждой школе

Кроме создания музеев, рассказывающих русскую версию истории Второй мировой войны в школах и культурных заведениях оккупированного Юга, создаются мемориалы "героям" русско-украинской войны, которую Россия называет "СВО". Так, в школе №1 Скадовска создали уголок так называемой "спецоперации" в школьном музее. Сейчас среди экспонатов можно увидеть детали подбитого якобы "стрелявшего по гражданским" Himars и другие боеприпасы. В будущем "уголок" должен пополниться личными историями "героев СВО".



Экспонаты в музеях оккупированных школ / Фото российских пропагандистских СМИ

В школе №3 в Скадовске был открыт музей "Партизанская искра", где есть экспозиция, посвященная "пионерам-героям" – советской глорифификации участия детей во время войны.

Открываются патриотические уголки не только на историческую тематику. В Скадовской детской музыкальной школе можно увидеть портрет Путина с российским триколором, а также надпись "Наша страна – Россия".



Патриотические уголки по-русски / Фото российских пропагандистских СМИ

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"Героям СВО" посвящены патриотические уголки в библиотеках Каховского округа:

в Зеленорубановской,

Красноперекопской,

Семеновской,

Цукурской,

Каменской,

Свободноукраинской.

Россия использует историческую память как инструмент манипулирования сознанием жителей оккупированных территорий и как своеобразный маркер, благодаря которому пытается легитимизировать оккупацию украинских территорий. Она изображает нынешнюю войну как "восстановление исторической правды" и "продолжение борьбы против нацизма".

Школьные музеи, посвященные тематике "великой отечественной войны", должны популяризировать этот миф среди школьников, оставшихся на оккупированных территориях и вынужденных посещать школы по российским программам.

Это можно квалифицировать не только как нарушение норм МГП по обеспечению "нормального функционирования институтов образования", но и как нарушение прав ребенка на сохранение собственной идентичности и культурной самобытности.

Посещая российские инсталляции в школьных музеях и проходя мимо "патриотических уголков", украинские дети должны становиться "настоящими российскими патриотами", которые будут готовы подражать "подвиги предков", которые освободили мир от нацизма, а с 2014 года Россия последовательно клеймит "нацистами" украинцев. Под оберткой истории о событиях 80-летней давности детям прививают искаженное понимание настоящего.