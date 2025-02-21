Соединенные Штаты, в частности их глава Дональд Трамп, отметились рядом скандальных заявлений в отношении Украины. Среди них были как полезные жесткие заявления, так и те, что откровенно не способствуют справедливому урегулированию войны в Украине.

Больше о заявлениях Трампа, при каком условии российский диктатор согласится на прекращение войны и возможно ли это в 2025 году, в интервью 24 Каналу рассказал враг Владимира Путина на международной арене и генеральный директор Hermitage Capital Management Уильям Браудер.

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Путин пойдет на перемирие при одном условии

Вице-президент США Джей Ди Вэнс говорит, Штаты могут начать военные действия против России, если Владимир Путин не остановит войну. Что вы думаете о таком развитии событий и заявлениях администрации Дональда Трампа об угрозах Путину?

Я бы сказал, что здесь есть все – и хорошее, и плохое. С одной стороны, было несколько полезных, жестких заявлений со стороны администрации Трампа. Как вы уже упоминали, обсуждение Джей Ди Вэнсом войск на местах или новых санкций. Также президент Трамп опубликовал дельный пост в социальных сетях, где он говорил о налогах, тарифах и санкциях, если Путин не пойдет на переговоры.

С другой стороны, президент Трамп провел полуторачасовой телефонный разговор с Путиным, чтобы обсудить возможное мирное урегулирование. А после этого он просто позвонил президенту Владимиру Зеленскому, чтобы сообщить ему о том, что было сказано. Это не переговоры.

Полное интервью с Уильямом Браудером: смотрите видео

Также не способствует решению то, что Трамп хочет пригласить Россию обратно в G7. Не будет способствовать урегулированию то, что он встречается с Путиным в Саудовской Аравии (встреча состоялась 18 февраля – 24 Канал), чтобы договориться о мирном соглашении в отсутствие Украины. Поэтому мы имеем дело с большим количеством различной противоречивой информации.

Очень трудно понять, кому мы должны верить, а кому – нет; что действительно говорят о политике, а что – просто придумывают на месте, но если бы я сейчас был украинцем, то был бы очень расстроен. Как сторонник Украины, я не очень доволен состоянием событий.

Что, по вашему мнению, пытается сделать президент Трамп? Видите ли вы в этом особый прием для переговоров с Путиным?

Какой-то особой логики в его тактике я не вижу. Например, через своего министра обороны Пита Хегсета он начал "отдавать" территорию Украины. Он даже взял на себя обязательства не пускать Украину в НАТО. Это не переговорная тактика.

Если вы ведете переговоры, вы не сдаете свою позицию до начала переговоров. Поэтому я не знаю, что из этого понять, кроме того, что это не способствует разрешению ситуации. Думаю, это ставит Украину в более слабую позицию, чем она была раньше, и трудно предсказать, что произойдет.

Интересно также, что мы услышали очередное заявление министра обороны США Пита Хегсета. Он заявил, что США могут вернуть ядерное оружие Украине, если Дональд Трамп решит это сделать. Не рассматриваете ли вы это как попытку команды Трампа поднять ставки, а также улучшить собственную позицию после недавнего заявления о Путине и НАТО и Украине?

Мне трудно представить это как стратегию. Предполагаю, что это реакция на крайне негативный ответ всех союзников США на эти противоречивые заявления, сделанные за последние несколько дней. Думаю, очень сложно что-то прогнозировать, поскольку ситуация меняется радикально со дня на день, но когда под угрозой будущее существование твоей страны, это, безусловно, вызывает большое беспокойство.

Также я хотел бы остановиться на готовности российского диктатора Путина к переговорам с Трампом. Недавно вы сказали, что Путин – психопат и с ним невозможно договориться. С вашей точки зрения, можно ли заставить психопата согласиться на прекращение огня?

Я знаю, что Путин любит заключать соглашения, которых не будет придерживаться. Он у власти уже 25 лет, у Путина нет никакой загадочности. Чем он занимается? Он соглашается на что-то, врет на переговорах, а потом не придерживается своих обязательств. Поэтому я не думаю, что любое его обещание служит какой-то цели. Это просто пустое обещание. Он лжет, обманывает и нарушает свои обязательства, поэтому нет оснований считать, что в будущем он будет другим, чем в прошлом.

Почему Браудер называет себя личным врагом Путина Уильям Браудер считает себя одним из главных врагов Владимира Путина из-за своей борьбы за принятие "Акта Магнитского" – закона, который вводит санкции против российских чиновников, причастных к нарушениям прав человека.



Так, юрист Сергей Магнитский, работавший на Браудера, разоблачил коррупционную схему российских чиновников, укравших 230 миллионов долларов из бюджета России. В ответ его арестовали, пытали в СИЗО, где он и умер в 2009 году. После смерти Магнитского Браудер начал международную кампанию, что привела к принятию санкционного закона в США в 2012 году и аналогичных законов в ЕС, Канаде, Великобритании.



Россия неоднократно пыталась объявить Браудера в международный розыск через Интерпол, против него выдвигали сфабрикованные обвинения. Сам Браудер утверждает, что "Акт Магнитского" бьет по финансовым потокам приближенных к Путину лиц, а значит, и по нему самому.

Но считаете ли вы, что Путин может согласиться с этим недавним предложением о прекращении огня? Чтобы, например, хотя бы на некоторое время иметь перемирие в Украине.

Думаю, он согласится на прекращение огня, если условия позволят ему впоследствии нарушить перемирие и продолжать свою войну. Украинцы – истощены, но и Путин устал. Он потратил огромное количество ресурсов, людей, денег, оборудования. Думаю, что он, вероятно, был бы не против короткого перерыва, чтобы снова нарастить свои ресурсы.

То есть вы уверены, что если будет прекращение огня, то Путин может согласиться на это соглашение, чтобы в будущем перегруппироваться и снова напасть на Украину?

Думаю, он согласится на какое-то соглашение только тогда, когда получит действительно выгодные условия. И я думаю, что он также очень похож на человека, которому нравится создавать двусмысленные ситуации, где невозможно реагировать на то, что он говорит. Таким образом, похоже, что переговоры продолжаются, но на самом деле переговоров нет.

То есть вы не ожидаете от Путина каких-то уступок Украине и США?

Нет, абсолютно нет. Он не сделает этого, потому что именно так он себя ведет. Путин – это человек, который не ведет переговоров. Он не идет на компромиссы. Он лишь сильно настаивает и может подвергать собственный народ опасности, потому что он не является демократически избранным лидером. Он – диктатор, и поэтому для него это не имеет значения. Его авторитет для него не имеет значения. На самом деле ничего не имеет значения для него, кроме того, чтобы чувствовать себя и выглядеть сильным.

По данным Bloomberg, Путин формирует свою специальную команду для переговоров с американской администрацией. Считаете ли вы, что эта команда могла бы играть какую-то роль в процессе принятия решений в Кремле, или только Владимир Путин является тем человеком, который принимает все решения?

Нет, он никому этого не делегирует. Он единственный, принимает все решения. Следовательно, кого бы он ни отправил, тот просто выяснит, что лежит на столе, а потом доложит ему. А потом он сможет поиграть и посмотреть, есть ли какая-то сфера, где он может вести переговоры.

Сколько надо времени, чтобы снизить цены на нефть

Похоже, что Трамп действительно уверен в том, что санкции, тарифы и снижение мировых цен на нефть могут заставить Путина пойти на переговоры о прекращении огня. Насколько вредными для российской экономики могут быть такие решения, если они идут от президента США?

Что ж, если санкции, тарифы, налоги и тому подобное серьезно ударят по нефтяным доходам, тогда это может повлиять.

Считаете ли вы, что Трамп способен снизить цены на нефть в целом по всему миру?

В среднесрочной – да, политика может изменить цены на нефть. В краткосрочной перспективе – нет, не думаю. Однако он также может быть эффективным в отрезании возможности России экспортировать свою нефть через тарифы, то есть через санкции против судоходных компаний, портов и другие. Впрочем, для снижения мировых цен на нефть нужно время.

Сколько времени это может занять – годы, месяцы? Есть ли разница?

Годы. Это очень долгий процесс для сдвига. В общем цена на нефть может очень резко измениться сама по себе, если наступит рецессия или у Китая возникнет экономическая проблема определенного значения. Это те вещи, которые могут подтолкнуть цену на нефть в краткосрочной перспективе.

В то же время для снижения цены нужно инвестировать в нефтяную скважину, качать нефть, экспортировать ее. Тогда она добавляется к другим нефтепродуктам, и цена на нефть падает.



Трамп может снизить цены на нефть, но для этого нужны годы / Getty Images

Как долго Путин может выдерживать давление внутри России

Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что Владимир Путин только делает вид, будто хотел бы подписать мирное соглашение, но он просто говорит Дональду Трампу то, что тот хотел бы услышать. Согласны ли вы с президентом Зеленским по этому поводу?

Думаю, что это немного другое. Я считаю, что Путину нужно вести войну, чтобы остаться у власти. Он должен быть похож на сильного мужчину. Он очень подавлен теми потерями, которые понес, и тем унизительным способом, в который его солдаты вели себя на поле боя.

В то же время боль испытывает не он, а его народ. Путин может делать это с ним, потому что Россия – это не демократическая страна, где есть избиратели, которые могут его выгнать. Российский диктатор действительно в такой ситуации, что может переживать чрезвычайно сильное давление в течение длительного времени без проблем.

Путин поэтому и продолжает свою войну, потому что не страдает сам?

Правильно, ни один другой глава государства не смог бы пережить хотя бы сотую часть тех потерь, которые понес Путин. В нормальной ситуации люди в стране возмутились бы, и это было бы концом для него, но у Путина нет народа, который мог бы возмутиться.

Как западные союзники и Украина вместе могут создать давление непосредственно на Владимира Путина? Имею в виду определенными физическими или другими инструментами.

Думаю, главное, что нужно сделать, – это продолжать истощать российскую армию, уничтожать нефтеперерабатывающие заводы, как они это делают, вводить больше санкций, следовать им, накладывать новые санкции на нефтяные компании и на покупателей российской нефти и т.д.

Реальна ли миротворческая миссия в Украине

Что вы думаете о гарантиях безопасности для Украины? Есть много дискуссий о европейских миротворческих силах, которые могут быть развернуты на передовой. Можете ли вы представить такой сценарий?

Это абсолютно нереально. Я могу представить миротворцев на местах, но дадут ли они отпор, когда Россия будет атаковать? Это будет только физическое присутствие международных миротворцев или они будут вступать в войну с Россией?

Министр обороны США Пит Хегсет исключил возможность развертывания американских войск на местах. Считаете ли вы, что без американского военного присутствия эта миссия не могла бы заслуживать доверия?

Украинские военные отбили масштабное вторжение из России, а еще 3 года назад Украину не знали как мировую державу. Я считаю, что любой, кто имеет достаточно ресурсов, может дать отпор России и если бы Европа была привлечена, а возможно так и произойдет, России будет трудно. Неважно, с США или без них.

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Возможен ли переворот в России сейчас

Рассмотрим также удержание власти Владимиром Путиным. Как вы можете оценить нынешнюю ситуацию в Кремле? Издание Reuters сообщило, что российские союзники не очень рады войне из-за санкций.

Путин крепко держится за власть. Люди злые, они чрезвычайно пострадали. Это нехорошая ситуация, но не имеет значения, что люди чувствуют в России, потому что Путин арестует, будет пытать и убьет любого, кто станет у него на пути, поэтому общественное мнение не имеет значения. Он очень внимательно следит за любыми попытками переворота или чем-то подобным, и держит на контроле любую неверность.

На ваш взгляд, есть ли шанс на еще одну попытку государственного переворота, как это было с маршем Евгения Пригожина на Москву?

Это вполне возможно, потому что Россия очень непредсказуема в политическом плане и поэтому при правильных обстоятельствах это легко бы могло произойти.

Вы ожидаете, что такой переворот может произойти в период войны против Украины, если Путин продолжит вести боевые действия в дальнейшем?

Если Путин продолжит вести войну, то погибнет еще больше солдат и ему придется объявить всеобщую мобилизацию, втягивая население еще больше. Тогда ему будет очень сложно. Люди могут сказать: "Хватит, нам это больше неинтересно".

Реально ли противостояние Трампа и Путина

С другой стороны, ведутся дискуссии о том, что Путину было бы выгодно согласиться с предложением о прекращении огня, потому что это может быть как большое возвращение на международную арену. Также он может использовать эту возможность, чтобы даже укрепить свою власть. Бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон уверен, что Путин согласится с предложением Трампа, потому что это лучший выход для него. Согласны ли вы с ним?

Думаю, главное для Путина – выглядеть сильным. Мой опыт показывает, что он никогда не идет на компромиссы, поэтому единственная причина краткосрочной сделки – создать лучшую ситуацию в будущем.

Что может произойти, если он не пойдет на компромисс с президентом США Дональдом Трампом?

Имею в виду, что Путин сделает вид, что идет на компромисс, и Дональд Трамп примет его. Но это не будет настоящим компромиссом.

Вы не ожидаете конфронтации между Трампом и Путиным?

Нет, этого не будет.

Вы уверены, что несмотря на недавние угрозы в адрес Владимира Путина, никаких санкций и тарифов не будет?

Думаю, нет. Война будет продолжаться, и Трамп может обвинить в этом Зеленского. Имею в виду, что есть миллион способов, как он может это подать, чтобы продолжать войну.



Спор между Трампом и Путиным маловероятен / Getty Images

Прогноз на 2025 год относительно войны

Какие ваши ожидания на 2025 год относительно войны, переговоров, состояния российской экономики и власти Путина?

Думаю, наиболее вероятный сценарий – это то, что война будет продолжаться. Мне трудно представить ситуацию, когда Украина будет счастливой, Россия – счастливой и европейцы – счастливыми. В этой сфере очень мало общего. И если это так, то война будет продолжаться. Все очень просто.

Считаете ли вы, что европейцы могут быть вовлечены в процесс переговоров?

Думаю, европейцы будут привлечены к переговорам, но это не приведет к завершению войны. Они заявят о своей позиции, выдвинув очень жесткие требования. Путина это не устроит и ни одно соглашение не будет подписано.

Считаете ли вы, что в случае провала переговоров Трамп может изменить свое мнение о Владимире Путине?

Это возможно, но мы видели его отношение и оно не кажется негативным. Трамп вполне мог бы это сделать, но это также будет иметь большую цену.

Ожидаете ли вы какого-то нового подхода в команде Трампа к замороженным активам России? Или ЕС просто продолжит использовать только доходы от этих денег?

Это самый главный пункт всей Мюнхенской конференции по безопасности, который заключается в том, что если Трамп хочет отрезать финансирование США, то нам нужны эти деньги для Украины, замороженные 300 миллиардов долларов. Все очень просто – если США не готовы платить, то Путин должен за это заплатить, и у нас есть эти деньги в Европе.

Это может быть лучшим вариантом для администрации Трампа – предоставить Украине военную технику путем закупок, используя для этого замороженные активы России?

Именно так.

Что вы можете сказать европейским союзникам, которые действительно обеспокоены использованием замороженных активов России в банках, ведь это может повлиять на евро?

Я сказал бы, что они должны больше беспокоиться о 20 миллионах беженцев, которые прибудут из Украины в Европу, если Трамп даст победить Путину.