Сполучені Штати, зокрема їхній очільник Дональд Трамп, відзначилися низкою скандальних заяв щодо України. Серед них були як корисні жорсткі заяви, так і ті, що відверто не сприяють справедливому врегулюванні війни в Україні.

Більше про заяви Трампа, за якої умови російський диктатор погодиться на припинення війни та чи можливо це у 2025 році, в інтерв'ю 24 Каналу розповів ворог Владіміра Путіна на міжнародній арені та генеральний директор Hermitage Capital Management Вільям Браудер.

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Путін піде на перемир'я за однієї умови

Віцепрезидент США Джей Ді Венс каже, Штати можуть розпочати військові дії проти Росії, якщо Владімір Путін не зупинить війну. Що ви думаєте про такий розвиток подій і заяви адміністрації Дональда Трампа про погрози Путіну?

Я б сказав, що тут є все – і хороше, і погане. З одного боку, було кілька корисних, жорстких заяв з боку адміністрації Трампа. Як ви вже згадували, обговорення Джей Ді Венсом військ на місцях або нових санкцій. Також президент Трамп опублікував слушний пост у соціальних мережах, де він говорив про податки, тарифи та санкції, якщо Путін не піде на переговори.

З іншого боку, президент Трамп провів півторагодинну телефонну розмову з Путіним, щоб обговорити можливе мирне врегулювання. А після цього він просто зателефонував президенту Володимиру Зеленському, щоб повідомити йому про те, що було сказано. Це не переговори.

Повне інтерв'ю з Вільямом Браудером: дивіться відео

Також не сприяє вирішенню те, що Трамп хоче запросити Росію назад до G7. Не сприятиме врегулюванню те, що він зустрічається з Путіним у Саудівській Аравії (зустріч відбулася 18 лютого – 24 Канал), щоб домовитися про мирну угоду за відсутності України. Тому ми маємо справу з великою кількістю різної суперечливої інформації.

Дуже важко зрозуміти, кому ми повинні вірити, а кому – ні; що дійсно говорять про політику, а що – просто вигадують на місці, але якби я зараз був українцем, то був би дуже засмучений. Як прихильник України, я не дуже задоволений станом подій.

Що, на вашу думку, намагається зробити президент Трамп? Чи бачите ви в цьому особливий прийом для переговорів з Путіним?

Якоїсь особливої логіки в його тактиці я не бачу. Наприклад, через свого міністра оборони Піта Гегсета він почав "віддавати" територію України. Він навіть взяв на себе зобов'язання не пускати Україну до НАТО. Це не переговорна тактика.

Якщо ви ведете переговори, ви не здаєте свою позицію до початку переговорів. Тож я не знаю, що з цього зрозуміти, окрім того, що це не сприяє вирішенню ситуації. Думаю, це ставить Україну в слабшу позицію, ніж вона була раніше, і важко передбачити, що станеться.

Цікаво також, що ми почули чергову заяву міністра оборони США Піта Гегсета. Він заявив, що США можуть повернути ядерну зброю Україні, якщо Дональд Трамп вирішить це зробити. Чи не розглядаєте ви це як спробу команди Трампа підняти ставки, а також покращити власну позицію після нещодавньої заяви про Путіна та НАТО й Україну?

Мені важко уявити це як стратегію. Припускаю, що це реакція на вкрай негативну відповідь усіх союзників США на ці суперечливі заяви, зроблені за останні кілька днів. Думаю, дуже складно щось прогнозувати, оскільки ситуація змінюється радикально з дня на день, але коли під загрозою майбутнє існування твоєї країни, це, безумовно, викликає велике занепокоєння.

Також я хотів би зупинитися на готовності російського диктатора Путіна до переговорів з Трампом. Нещодавно ви сказали, що Путін – психопат і з ним неможливо домовитися. З вашого погляду, чи можна змусити психопата погодитися на припинення вогню?

Я знаю, що Путін любить укладати угоди, яких не буде дотримуватися. Він при владі вже 25 років, у Путіна немає жодної загадковості. Чим він займається? Він погоджується на щось, бреше на переговорах, а потім не дотримується своїх зобов'язань. Тож я не думаю, що будь-яка його обіцянка служить якійсь меті. Це просто порожня обіцянка. Він бреше, обманює і порушує свої зобов'язання, тому немає підстав вважати, що в майбутньому він буде іншим, ніж у минулому.

Чому Браудер називає себе особистим ворогом Путіна Вільям Браудер вважає себе одним із головних ворогів Владіміра Путіна через свою боротьбу за ухвалення "Акта Магнітського" – закону, що вводить санкції проти російських чиновників, причетних до порушень прав людини.



Так, юрист Сергій Магнітський, який працював на Браудера, викрив корупційну схему російських чиновників, які вкрали 230 мільйонів доларів з бюджету Росії. У відповідь його заарештували, катували в СІЗО, де він і помер у 2009 році. Після смерті Магнітського Браудер почав міжнародну кампанію, що призвела до ухвалення санкційного закону в США у 2012 році та аналогічних законів у ЄС, Канаді, Великій Британії.



Росія неодноразово намагалася оголосити Браудера в міжнародний розшук через Інтерпол, проти нього висували сфабриковані звинувачення. Сам Браудер стверджує, що "Акт Магнітського" б'є по фінансових потоках наближених до Путіна осіб, а отже, й по ньому самому.

Але чи вважаєте ви, що Путін може погодитися з цією нещодавньою пропозицією про припинення вогню? Щоб, наприклад, хоча б на деякий час мати перемир'я в Україні.

Думаю, він погодиться на припинення вогню, якщо умови дозволять йому згодом порушити перемир'я і продовжувати свою війну. Українці – виснажені, але і Путін втомився. Він витратив величезну кількість ресурсів, людей, грошей, обладнання. Думаю, що він, ймовірно, був би не проти короткої перерви, щоб знову наростити свої ресурси.

Тобто ви впевнені, що якщо буде припинення вогню, то Путін може погодитися на цю угоду, щоб у майбутньому перегрупуватися і знову напасти на Україну?

Думаю, він погодиться на якусь угоду лише тоді, коли отримає дійсно вигідні умови. І я думаю, що він також дуже схожий на людину, якій подобається створювати двозначні ситуації, де неможливо реагувати на те, що він говорить. Отже, схоже, що переговори тривають, але насправді переговорів немає.

Тобто ви не очікуєте від Путіна якихось поступок Україні та США?

Ні, абсолютно ні. Він не зробить цього, бо саме так він поводиться. Путін – це людина, яка не веде переговорів. Він не йде на компроміси. Він лише сильно наполягає і може наражати власний народ на небезпеку, тому що він не є демократично обраним лідером. Він – диктатор, і тому для нього це не має значення. Його авторитет для нього не має значення. Насправді нічого не має значення для нього, окрім того, щоб почуватися та виглядати сильним.

За даними Bloomberg, Путін формує свою спеціальну команду для переговорів з американською адміністрацією. Чи вважаєте ви, що ця команда могла б відігравати якусь роль у процесі прийняття рішень у Кремлі, чи лише Владімір Путін є тією людиною, яка приймає всі рішення?

Ні, він нікому цього не делегує. Він єдиний, приймає всі рішення. Отже, кого б він не відправив, той просто з'ясує, що лежить на столі, а потім доповість йому. А потім він зможе пограти та подивитися, чи є якась сфера, де він може вести переговори.

Скільки треба часу, щоб знизити ціни на нафту

Схоже, що Трамп дійсно впевнений у тому, що санкції, тарифи та зниження світових цін на нафту можуть змусити Путіна піти на переговори щодо припинення вогню. Наскільки шкідливими для російської економіки можуть бути такі рішення, якщо вони йдуть від президента США?

Що ж, якщо санкції, тарифи, податки тощо серйозно вдарять по нафтових доходах, тоді це може вплинути.

Чи вважаєте ви, що Трамп здатний знизити ціни на нафту загалом в усьому світі?

У середньостроковій – так, політика може змінити ціни на нафту. У короткостроковій перспективі – ні, не думаю. Однак він також може бути ефективним у відрізанні можливості Росії експортувати свою нафту через тарифи, тобто через санкції проти судноплавних компаній, портів та інші. Утім, для зниження світових цін на нафту потрібен час.

Скільки часу це може зайняти – роки, місяці? Чи є різниця?

Роки. Це дуже довгий процес для зрушення. Загалом ціна на нафту може дуже різко змінитися сама по собі, якщо настане рецесія або у Китаю виникне економічна проблема певного значення. Це ті речі, які можуть підштовхнути ціну на нафту в короткостроковій перспективі.

Водночас для зниження ціни потрібно інвестувати в нафтову свердловину, качати нафту, експортувати її. Тоді вона додається до інших нафтопродуктів, і ціна на нафту падає.



Трамп може знизити ціни на нафту, але для цього потрібні роки / Getty Images

Як довго Путін може витримувати тиск всередині Росії

Президент України Володимир Зеленський каже, що Владімір Путін лише вдає, ніби хотів би підписати мирну угоду, але він просто каже Дональду Трампу те, що той хотів би почути. Чи згодні ви з президентом Зеленським щодо цього?

Думаю, що це трохи інше. Я вважаю, що Путіну потрібно вести війну, щоб залишитися при владі. Він повинен бути схожий на сильного чоловіка. Він дуже пригнічений тими втратами, яких зазнав, та тим принизливим способом, у який його солдати поводилися на полі бою.

Водночас біль відчуває не він, а його народ. Путін може робити це з ним, бо Росія – це не демократична країна, де є виборці, які можуть його вигнати. Російський диктатор справді в такій ситуації, що може переживати надзвичайно сильний тиск протягом тривалого часу без жодних проблем.

Путін тому і продовжує свою війну, бо не страждає сам?

Правильно, жоден інший очільник держави не зміг би пережити хоча б соту частину тих втрат, яких зазнав Путін. У нормальній ситуації люди в країні обурилися б, і це було б кінцем для нього, але в Путіна немає народу, який міг би обуритися.

Як західні союзники та Україна разом можуть створити тиск безпосередньо на Владіміра Путіна? Маю на увазі певними фізичними чи іншими інструментами.

Думаю, головне, що потрібно зробити, – це продовжувати виснажувати російську армію, знищувати нафтопереробні заводи, як вони це роблять, вводити більше санкцій, слідувати їм, накладати нові санкції на нафтові компанії та на покупців російської нафти тощо.

Чи реальна миротворча місія в Україні

Що ви думаєте про гарантії безпеки для України? Є багато дискусій про європейські миротворчі сили, що можуть бути розгорнуті на передовій. Чи можете ви уявити такий сценарій?

Це абсолютно нереально. Я можу уявити миротворців на місцях, але чи дадуть вони відсіч, коли Росія атакуватиме? Це буде лише фізична присутність міжнародних миротворців чи вони вступатимуть у війну з Росією?

Міністр оборони США Піт Гегсет виключив можливість розгортання американських військ на місцях. Чи вважаєте ви, що без американської військової присутності ця місія не могла б заслуговувати на довіру?

Українські військові відбили масштабне вторгнення з Росії, а ще 3 роки тому Україну не знали як світову державу. Я вважаю, що будь-хто, хто має достатньо ресурсів, може дати відсіч Росії і якби Європа була залучена, а можливо так і станеться, Росії буде важко. Неважливо, зі США чи без них.

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Чи можливий переворот в Росії зараз

Розглянемо також утримання влади Владіміром Путіним. Як ви можете оцінити нинішню ситуацію в Кремлі? Видання Reuters повідомило, що російські союзники не дуже раді війні через санкції.

Путін міцно тримається за владу. Люди злі, вони надзвичайно постраждали. Це недобра ситуація, але немає значення, що люди відчувають у Росії, бо Путін заарештує, катуватиме і вб'є будь-кого, хто стане в нього на шляху, тому громадська думка не має значення. Він дуже уважно стежить за будь-якими спробами перевороту чи чимось подібним, і тримає на контролі будь-яку невірність.

На ваш погляд, чи є шанс на ще одну спробу державного перевороту, як це було з маршем Євгєнія Пригожина на Москву?

Це цілком можливо, бо Росія дуже непередбачувана в політичному плані й тому за правильних обставин це легко б могло статися.

Ви очікуєте, що такий переворот може відбутися в період війни проти України, якщо Путін продовжить вести бойові дії надалі?

Якщо Путін продовжить вести війну, то загине ще більше солдатів і йому доведеться оголосити загальну мобілізацію, втягуючи населення ще більше. Тоді йому буде дуже складно. Люди можуть сказати: "Досить, нам це більше нецікаво".

Чи реальне протистояння Трампа і Путіна

З іншого боку, ведуться дискусії про те, що Путіну було б вигідно погодитися з пропозицією щодо припинення вогню, бо це може бути як велике повернення на міжнародну арену. Також він може використати цю можливість, щоб навіть зміцнити свою владу. Колишній радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон впевнений, що Путін погодиться з пропозицією Трампа, тому що це найкращий вихід для нього. Чи згодні ви з ним?

Думаю, головне для Путіна – виглядати сильним. Мій досвід показує, що він ніколи не йде на компроміси, тому єдина причина короткострокової угоди – створити кращу ситуацію в майбутньому.

Що може статися, якщо він не піде на компроміс з президентом США Дональдом Трампом?

Маю на увазі, що Путін удасть, що йде на компроміс, і Дональд Трамп прийме його. Але це не буде справжнім компромісом.

Ви не очікуєте конфронтації між Трампом і Путіним?

Ні, цього не буде.

Ви впевнені, що попри нещодавні погрози на адресу Владіміра Путіна, ніяких санкцій і тарифів не буде?

Думаю, ні. Війна триватиме, і Трамп може звинуватити в цьому Зеленського. Маю на увазі, що є мільйон способів, як він може це подати, щоб продовжувати війну.



Суперечка між Трампом і Путіним малоймовірна / Getty Images

Прогноз на 2025 рік щодо війни

Які ваші очікування на 2025 рік щодо війни, переговорів, стану російської економіки та влади Путіна?

Думаю, найбільш ймовірний сценарій – це те, що війна триватиме. Мені важко уявити ситуацію, коли Україна буде щасливою, Росія – щасливою і європейці – щасливими. У цій сфері є дуже мало спільного. І якщо це так, то війна триватиме. Усе дуже просто.

Чи вважаєте ви, що європейці можуть бути залучені до процесу переговорів?

Думаю, європейці будуть залучені до переговорів, але це не призведе до завершення війни. Вони заявлять про свою позицію, висунувши дуже жорсткі вимоги. Путіна це не влаштує і жодна угода не буде підписана.

Чи вважаєте ви, що в разі провалу переговорів Трамп може змінити свою думку про Владіміра Путіна?

Це можливо, але ми бачили його ставлення і воно не здається негативним. Трамп цілком міг би це зробити, але це також матиме велику ціну.

Чи очікуєте ви якогось нового підходу в команді Трампа до заморожених активів Росії? Чи ЄС просто продовжить використовувати лише доходи від цих грошей?

Це найголовніший пункт усієї Мюнхенської конференції з безпеки, який полягає в тому, що якщо Трамп хоче відрізати фінансування США, то нам потрібні ці гроші для України, заморожені 300 мільярдів доларів. Усе дуже просто – якщо США не готові платити, то Путін повинен за це заплатити, і у нас є ці гроші в Європі.

Це може бути найкращим варіантом для адміністрації Трампа – надати Україні військову техніку шляхом закупівель, використовуючи для цього заморожені активи Росії?

Саме так.

Що ви можете сказати європейським союзникам, які дійсно занепокоєні використанням заморожених активів Росії в банках, адже це може вплинути на євро?

Я сказав би, що вони повинні більше турбуватися про 20 мільйонів біженців, які прибудуть з України до Європи, якщо Трамп дасть перемогти Путіну.