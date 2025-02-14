Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова глави Пентагону під час пресконференції після зустрічі з міністрами оборони НАТО.

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Що сказав Гегсет про кордони України до 2014 року

Міністр оборони США наголосив, що "реалізм є важливою частиною розмови". За словами Гегсета, до цього реалізму "було недостатньо".

Але просто вказати на реалізм, наприклад, що кордони не будуть відкочені до того, якими всі хотіли б їх бачити у 2014 році, не є поступкою Владіміру Путіну,

– сказав глава Пентагону.

Він наголосив, що це лише "визнання реалій жорсткої сили на місцях, після багатьох жертв, спочатку з боку українців, а потім з боку союзників", а також усвідомлення того, що "мир, досягнутий шляхом переговорів, буде певною демаркацією, якої не бажає жодна зі сторін".

Піт Гегсет також відкинув критику того, що Дональд Трамп своїм підходом уже "пішов на поступки Владіміру Путіну". Глава американського Міноборони зауважив, що російський диктатор "готовий до переговорів", оскільки "реагує на силу і бачить у президенті Трампі сильного суперника".

До слова, глава Пентагону заявляв, що для початку переговорів про мир в Україні не потрібні поступки від Росії. Він також зазначив, що ані Путін, ані Зеленський не отримають всього, чого вони хотіли спочатку.