Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на виступ Гегсета за підсумками засідання міністрів оборони НАТО в Брюсселі 13 лютого.

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Трамп веде перемовини "з позиції сили"

Гегсет заявив, що Трамп не йде на поступки Путіну, а веде перемовини з главою Кремля "з позиції сили".

"Аргументи, які наводилися, що те, що він зараз сідає за стіл переговорів, – це відверті поступки Путіну, які президент Сполучених Штатів не повинен робити... Я просто відкидаю це", – сказав він.

Глава Пентагону додав, що кордони України не будуть відновлені у межах до 2014 року, бо це не є реалістичним.

"Але просто вказати на реалізм, наприклад, що кордони не будуть відкочені до того, якими всі хотіли б їх бачити в 2014 році, не є поступкою Владіміру Путіну", – сказав Гегсет.

Він також наголосив, що за підсумками переговорів Росії та України ані Путін, ані Зеленський не отримають всього того, чого вони хотіли спочатку.

І це не поступка Путіну – це ухвалення реалізму. Президент Зеленський розуміє реалії на місцях, президент Путін розуміє реалії на місцях,

– заявив очільник Пентагону.

Нагадаємо, що Піт Гегсет також заявляв, що "весь світ і США" інвестують у мир шляхом переговорів, і такий "швидкий поштовх до миру" та перемовини з Путіним не є зрадою України.