Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление Хегсета по итогам заседания министров обороны НАТО в Брюсселе 13 февраля.

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Трамп ведет переговоры "с позиции силы"

Хегсет заявил, что Трамп не идет на уступки Путину, а ведет переговоры с главой Кремля "с позиции силы".

"Аргументы, которые приводились, что то, что он сейчас садится за стол переговоров, – это откровенные уступки Путину, которые президент Соединенных Штатов не должен делать... Я просто отвергаю это", – сказал он.

Глава Пентагона добавил, что границы Украины не будут восстановлены в пределах до 2014 года, потому что это не является реалистичным.

"Но просто указать на реализм, например, что границы не будут откачены до того, какими все хотели бы их видеть в 2014 году, не является уступкой Владимиру Путину", – сказал Хегсет.

Он также подчеркнул, что по итогам переговоров России и Украины ни Путин, ни Зеленский не получат всего того, чего они хотели изначально.

И это не уступка Путину – это принятие реализма. Президент Зеленский понимает реалии на местах, президент Путин понимает реалии на местах,

– заявил глава Пентагона.

Напомним, что Пит Хегсет также заявлял, что "весь мир и США" инвестируют в мир путём переговоров, и такой "быстрый толчок к миру" и переговоры с Путиным не является предательством Украины.