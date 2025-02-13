По его мнению, это является не уступкой российскому диктатору Путину, а "реальным положением дел". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на PBS NewsHour.

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Что заявил Хегсет о мирных переговорах

Глава Пентагона считает, что для того, чтобы положить конец российско-украинской войне, прежде всего не хватало реализма. А также подчеркнул, что все переговоры будут вестись как с Путиным, так и с украинским президентом Зеленским. Хегсет добавил, что для их начала "не нужны уступки России".

Напомним, что 12 февраля он заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года и вступление в НАТО является нереалистичным. А также отметил, что это заявление отражает позицию президента США Дональда Трампа.

Кроме этого, министр обороны США считает, что прекращение боевых действий и достижения стабильного мира является приоритетом, а погоня за полным территориальным освобождением, по мнению Хегсета, только затянет войну.