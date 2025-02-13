Он также отметил, что на посту премьер-министра Нидерландов с 2010 по 2014 год имел много встреч с российским диктатором. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Общественное Новости".

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Что заявил Рютте о Путине

Прежде всего генсек НАТО отметил, что Путин является довольно непредсказуемым человеком.

Он абсолютно непредсказуем, он силен также в переговорах, но для того, чтобы достичь соглашения, нам надо, чтобы он там был, потому что именно он начал войну против Украины,

– заявил Рютте.

Он также добавил, что нужно сделать все для того, чтобы результаты переговоров были "прочными" и в разных странах, включая Тихоокеанский регион, Китай и Индию поняли, что Запад победил.

Заметим, что 13 февраля у Путина заявили о "двух треках" относительно переговоров по Украине. Один из них предусматривает привлечение украинской стороны к переговорному процессу, тогда как другой является "двусторонним американским треком" с участием России и США.

Кроме этого, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает Соединенные Штаты "главным визави в переговорах по окончанию войны в Украине", а также добавил, что в ближайшее время Россия "шире развернет рабочие контакты" с США.