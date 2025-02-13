Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Вопрос возможных будущих переговоров по войне Путин и Трамп обсудили по телефону 12 февраля.

Интересно Трамп и Путин, вероятно, попытаются обеспечить прекращение огня до Пасхи или 9 мая, – FT

Что наговорил Песков о возможных переговорах по Украине

Дмитрий Песков рассказал российским пропагандистам, что Россия считает США "главными визави в переговорах по окончанию войны в Украине". Прихвостень Путина также отметил, что рабочие контакты между Россией и США "будут шире развернуты в ближайшие дни и недели".

Песков также заявил, что Украина обязательно будет участвовать в переговорах по урегулированию конфликта, но "будет и двусторонний российско-американский трек".

Кроме того, пресс-секретарь российского диктатора сказал, что инициатором разговора с Путиным был именно Трамп. В то же время Песков сказал, что "пока рано говорить, когда Путин и Трамп могут воспользоваться взаимными приглашениями приехать" в обе страны.

К слову, Владимир Зеленский заявлял, что украинская сторона не примет любые двусторонние встречи о мире в нашем государстве без Украины. Президент подчеркнул, что в Кремле пытаются сделать все, чтобы переговоры были двусторонними – с США, однако наша сторона не примет любые двусторонние договоренности без нас.

В то же время глава государства говорил, что его не беспокоит тот факт, что Дональд Трамп сначала позвонил Владимиру Путину. По словам Зеленского, это не свидетельствует о приоритетности России.