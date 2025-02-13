Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Питання можливих майбутніх переговорів щодо війни Путін і Трамп обговорили телефоном 12 лютого.

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Що наговорив Пєсков про можливі переговори по Україні

Дмітрій Пєсков розповів російським пропагандистам, що Росія вважає США "головними візаві у переговорах стосовно закінчення війни в Україні". Прихвостень Путіна також наголосив, що робочі контакти між Росією та США "будуть ширше розгорнуті найближчими днями та тижнями".

Пєсков також заявив, що Україна обов'язково братиме участь у переговорах щодо врегулювання конфлікту, але "буде і двосторонній російсько-американський трек".

Окрім того, прессекретар російського диктатора сказав, що ініціатором розмови з Путіним був саме Трамп. Водночас Пєсков сказав, що "поки що рано говорити, коли Путін і Трамп можуть скористатися взаємними запрошеннями приїхати" в обидві країни.

До слова, Володимир Зеленський заявляв, що українська сторона не прийме будь-які двосторонні зустрічі про мир у нашій державі без України. Президент підкреслив, що у Кремлі намагаються зробити все, аби перемовини були двосторонніми – зі США, однак наша сторона не прийме будь-які двосторонні домовленості без нас.

Водночас глава держави казав, що його не турбує той факт, що Дональд Трамп спочатку зателефонував Владіміру Путіну. За словами Зеленського, це не свідчить про пріоритетність Росії.