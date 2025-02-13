Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами.

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Зеленський висловився про переговори про Україну

Зеленський зауважив, що найголовніше у питанні мирних переговорів щодо закінчення війни є те, щоб все не йшло за планом російського диктатора Владіміра Путіна. Президент України наголосив, що у Кремлі намагаються зробити все, аби перемовини були двосторонніми – зі США.

Ми не зможемо акцептувати, як незалежна країна, будь-які домовленості без нас. Це я також доношу до наших партнерів. Будь-які двосторонні перемовини про Україну без нас ми не будемо приймати,

– наголосив Зеленський.

Президент додав, що хоче вийти з перемовин з перемогою для людей. Зеленський пояснив, що мовиться саме про сталий мир для українців.

До слова, Володимир Зеленський повідомив деталі розмови з президентом США Дональдом Трампом. Під час телефонних переговорів, лідери обговорили можливості досягнення миру, співпрацю на рівні команд, технологічні можливості та нову угоду щодо безпеки та економічної взаємодії.