Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время общения с журналистами.

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Зеленский высказался о переговорах об Украине

Зеленский отметил, что самое главное в вопросе мирных переговоров по окончанию войны является то, чтобы все не шло по плану российского диктатора Владимира Путина. Президент Украины отметил, что в Кремле пытаются сделать все, чтобы переговоры были двусторонними – с США.

Мы не сможем акцептировать, как независимая страна, любые договоренности без нас. Это я также доношу до наших партнеров. Любые двусторонние переговоры об Украине без нас мы не будем принимать,

– подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что хочет выйти из переговоров с победой для людей. Зеленский объяснил, что говорится именно об устойчивом мире для украинцев.

К слову, Владимир Зеленский сообщил детали разговора с президентом США Дональдом Трампом. Во время телефонных переговоров, лидеры обсудили возможности достижения мира, сотрудничество на уровне команд, технологические возможности и новое соглашение по безопасности и экономического взаимодействия.