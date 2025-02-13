Про це в етері 24 Каналу зазначив політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, підкресливши, що операція, яку Сили оборони України розпочали в Курській області влітку 2024 року, сьогодні ламає всі уявлення Путіна щодо того, як можна прийти до завершення його так званої "сво".

Дивіться також Кремль відмовився від обміну територіями з Україною: чи спалахнуть протести у Росії

Перспективи обміну під час переговорів

Цілком можливо, що якщо переговори між Україною та Росією відбудуться, то мовитиметься не про обмін метру квадратного на метр квадратний, а про інші пропорції. Україна, на думку Чаленка, дійсно може повернути під свій контроль не військовим шляхом, а завдяки переговорам значну частину своєї території.

На цю тему є різні чутки, є з них реалістичні. Наприклад, вихід російської армії з території Харківської області чи розв'язання питання на користь України щодо ЗАЕС,

– озвучив Чаленко.

Політолог висловив думку, що США будуть намагатися досягти територіальних здобутків у межах переговорного процесу. Це дозволить певним чином підкріпити можливий майбутній компроміс.

Думаю, над цим працюватимуть і вимагатимуть від Путіна зробити ще один дуже серйозний "жест доброї волі",

– вважає Чаленко.

Нагадаємо, що міністр оборони США Піт Гегсет зробив заяву щодо майбутнього України. Він вважає, що повернути окуповані після 2014 року російською армією українські території вона не зможе, а вступ України до НАТО назвав нереалістичним.

Зазначимо, що ексспівробітник СБУ Іван Ступак вважає, що Росія не погодиться на обмін територіями, а Запорізьку АЕС швидкими темпами технічно переводить на російські стандарти, бо теж не хоче повертати її. Найбільш негативний сценарій він вбачає у тому, що частина Курщини, яку контролюють нині СОУ, може залишитися Україні.