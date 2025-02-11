Ексспівробітник СБУ Іван Ступак в етері 24 Каналу висловив думку, що Росія не погодиться на обмін територіями й пояснив чому так вважає.

Дивіться також Це шанс для України: на що Путін готовий обміняти Курську область

Чи потрібна Кремлю Курщина?

В суспільстві, як звернув увагу Ступак, склалася думка, що можна обміняти 420 квадратних кілометрів Курської області, які нині контролюють Сили оборони України, на тисячі квадратних кілометрів української території, яка окупована Росією.

Як зазначив ексспівробітник СБУ, був певний шанс, коли можна було посперечатися й обміняти Курщину на Запорізьку АЕС, але зараз, з його слів, росіяни намагаються максимально імплементувати станцію до структури Росії, переводять її технічно на російські стандарти. Тому говорити про те, що вони повернуть її Україні – не доводиться.

Деякі експерти, як зазначив Ступак, стверджують, що якщо Росії не вдасться повернути контроль над Курщиною, це стане для Путіна ляпасом, а його оточення це не сприйме. Однак ексспівробітник СБУ іншої думки щодо цього.

Можливо, декілька місяців тому я б погодився з ними, але зараз ні. Пів року Росія не може повернути Курську область. Кому від цього болить? Жителям Курщини? Так, вони виїжджають, житла не вистачає, панікують, їм це не подобається, але вони не наважуються звинувачувати владу,

– зауважив Ступак.

З його слів, причина цьому – страх росіян опинитися у в'язниці. Адже в Кримінальному кодексі Росії є декілька статей, якими можна оперувати до тих, хто не погоджується з діями російської влади. Тому невдоволенні жителі Курщини, як наголосив Ступак, можуть отримати 5 – 7 років позбавлення волі.

Курщина частково може залишитися Україні

Ексспівробітник СБУ спробував розглянути найбільш негативний для України сценарій щодо Курської області, якщо в Кремлі скажуть, що їм не потрібна частина Курщини, яку нині контролюють СОУ, і ухвалять рішення відселити звідти місцевих жителів в інший російський регіон.

"Що тоді Україні робити з цією землею, яка зруйнована вщент, як і українські території, які захопила Росія? Цей козирний туз у вигляді Курщини має визнаватися усіма сторонами у цій війні. Якщо Україна її визнає як карту обміну, а росіяни ні, то постає запитання, яким чином обмінюватися і що далі робити з цією територією?", – озвучив Ступак.

Він підсумував, що у нього немає сьогодні відповіді на це запитання. Ступак висловив сподівання, що українській владі певним чином вдасться втулити Курщину Росії й повернути частину українських земель. Але це поки що, на думку Ступака, дуже сумнівно.