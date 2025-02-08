Про це 24 Каналу розповів спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов, зазначивши, на що саме Владімір Путін може обміняти частину Курщини, яку контролює зараз Україна. Також ЗСУ вдалося зупинити штурм у Курській області російського війська та північнокорейських військових.

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Путін зафіксований на території

Водночас є припущення, що Путін нібито може обміняти Курщину на Запорізьку АЕС.

Але як він це пояснить своєму оточенню, військовим, електорату? Адже він все ж таки боїться низового бунту і невдоволення еліт в Росії,

– наголосив спеціаліст зі стратегічних комунікацій.

Путін оголосив, що Запорізька область нібито є російською, і саме там розташована ЗАЕС. Тому йому доведеться відкотити назад так званий референдум і ще раз проголосувати за компромісний варіант. Проте це для нього принизливо і він на це, скоріш за все, не піде.

Також він намагатиметься обміняти Курщину, наприклад, на доступ до заморожених на Заході російських активів, щоб Україна могла їх використати на післявоєнне відновлення. Путін спробує обміняти територію на щось, що для нього не таке принципове,

– зазначив Богданов.

Очевидно, за його словами, що очільник Кремля зафіксований на території та готовий покласти десятки тисяч росіян умовно за Авдіївку чи Бахмут, за будь-що, аби взяти шматок землі. Хоча в Росії землі вистачає, тому саме поступок територією він буде намагатися уникнути за будь-яку ціну.

Зверніть увагу! Також на думку радника голови ОП Михайла Подоляка, ситуація в Курській області буде використана на переговорах в контексті розміну "щось на щось".

Насправді в цьому є наш шанс покращити свою позицію, тому що у Путіна настільки висока фіксація на цих питаннях, що його військова машина може одного дня не витримати власного ж прагнення за будь-яку ціну взяти під контроль території,

– припустив він.

Сьогодні всі конфігурації щодо перемовин, на його думку, переважно фантазійні. Вони не передбачають одного головного – точки, після якої наступають перемовини.

Це може бути зустріч Трампа з Путіним або припинення вогню під час пасхального перемир'я. Імовірність того, що станеться військова катастрофа в однієї зі сторін, як відзначив спеціаліст зі стратегічних комунікацій, невелика, тому що війна перейшла в стадію глибоко позиційної.

Зараз я не бачу такої точки. Є люди, які здають інсайди, що буде мир в березні, травні або липні. Все можливо, нічого не відкидаю, але не розумію і не беруся прогнозувати, як це почнеться,

– зазначив Юрій Богданов.

Нагадаємо, що журналісти видання The Telegraph припустили, що, імовірно, Путіну доведеться віддати "тисячі квадратних кілометрів землі в Україні" за те, щоб повернути "кілька сотень, які він втратив у Курській області". Завдяки цьому він, можливо, збереже обличчя та своє майбутнє при владі.