Вони кажуть, що окупанти змінили свою тактику. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на 47 бригаду "Маґура".

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Росія кинула на штурм піхоту

Військові, які наразі діють на Курщині, розповіли, що противник раніше наступав переважно із застосуванням техніки. А цього разу російське командування кинуло на штурм піхоту.

Атаки здійснювалися великою кількістю піхотних груп одразу в кількох напрямках. Штурм почався опівночі, тривав всю ніч накатами в кілька хвиль і продовжувався понад 16 годин,

– розповіли у "Маґурі".

Окупанти йшли полями та відкритими ділянками, частину із них підвозили на багі. Живу силу вивантажували у вузьких посадках, де вона ховалася під деревами.

По цих штурмовиках успішно відпрацювали підрозділи 47 бригади.

"Потужно погасили ворога Bradley та артилерія касетними снарядами під коригуванням розвідроти", – додали наші військові.

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Загалом Росія втратила у цьому безуспішному штурмі щонайменше роту живої сили.