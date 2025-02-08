Они говорят, что оккупанты изменили свою тактику. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 47 бригаду "Магура".
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Россия бросила на штурм пехоту
Военные, которые сейчас действуют на Курщине, рассказали, что противник ранее наступал преимущественно с применением техники. А на этот раз российское командование бросило на штурм пехоту.
Атаки осуществлялись большим количеством пехотных групп сразу в нескольких направлениях. Штурм начался в полночь, продолжался всю ночь накатами в несколько волн и продолжался более 16 часов,
– рассказали в "Магуре".
Оккупанты шли полями и открытыми участками, часть из них подвозили на багги. Живую силу выгружали в узких посадках, где она пряталась под деревьями.
По этим штурмовикам успешно отработали подразделения 47 бригады.
"Мощно погасили врага Bradley и артиллерия кассетными снарядами под корректировкой разведроты", – добавили наши военные.
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В целом Россия потеряла в этом безуспешном штурме по меньшей мере роту живой силы.