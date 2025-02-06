Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського під час нагородження воїнів, які беруть участь у Курській операції.

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Що сказав Зеленський про здобутки Курської операції

Володимир Зеленський зазначив, що можна чимало говорити про силу Курської операції саме мовою цифр, можна дійсно назвати кількість населених пунктів, квадратні кілометри ворожої території. Але, на особистий погляд президента, найбільшою цінністю цієї операції є зовсім інші речі та фундаментальні висновки.

Перше, найголовніше, – це наші українські міста. Це Суми та Харків. Це міста нашої держави, куди російській армії наказали знову вдертися, але вони не змогли, і їм не вдалося перетворити нашу землю на буферну зону. І натомість війна почала повертатись додому в Росію, максимально відчутно та очевидно,

– сказав президент.

Він наголосив, що це також справедливість для України, бо ворог відповідає за скоєне проти людей та нашої держави. Ба більше, росіяни руйнують міста і села на своїй території, а не на нашій.

"Кожен, хто бере участь і забезпечує проведення Курської операції довели, як багато зі сказаного Росією просто блеф і брехня. Якщо діяти рішуче, сильно, як ви діяли, непередбачувано діяти для Путіна, якщо не боятись власних сил, можна досягати значущих результатів. Агресора і злочинця можна й треба бити у нього вдома. Окупанту можна й треба давати здачі на його території", – пояснив Зеленський.

За словами глави держави, це не тільки справедливо, а також ефективно для захисту життя в нашій країні та загалом у Європі. Як підкреслив Зеленський, Курська операція наочно пояснює сенс принципу "мир завдяки силі".

Президент нагородив воїнів за роботу під час Курської операції

Під час вечірнього звернення до українців Володимир Зеленський також розповів, що нагородив учасників Курської операції. Президент надав 2 захисникам – Героїв України, а також вручив "Хрести бойових заслуг" та ордени України.

Я хочу подякувати кожному українському воїну, усім нашим підрозділам, які залучені на Курщині і які показали всьому світові, що ми можемо навіть в умовах обмежених ресурсів діяти активно, неочікувано й результативно. Російський блеф виявляємо як блеф. Захищаємо наші міста – Суми й Харків,

– пояснив глава держави.

Окрім того, внаслідок Курської операції вдалося значно поповнити обмінний фонд. Це сотні й сотні російських військових, яких зараз обмінюють, щоб повертати українців із полону.

"Є в нас у полоні й солдати Північної Кореї – зараз вони проходять лікування, були поранені вони в боях. Важкі поранення. Але вони є доказом того, що Путін втягнув іще одну державу в цю війну – Північну Корею, і навчає цю державу вести сучасну війну. Це загроза для всіх, для кожної країни у Східній Азії. І я вдячний усім партнерам, хто розуміє, як важливо зупинити Росію зараз – зараз, щоб не довелося ще через роки воювати", – сказав Володимир Зеленський.

Він також відзначив бригади ЗСУ, які залучені на Курщині: воїни 80-ї, 82-ї, 95-ї, 22-ї, 61-ї бригад, 36-ї бригади морпіхів, 17-та окрема танкова, 47-ма окрема механізована, 129-та окрема бригада ТрО, воїни Сил спеціальних операцій, воїни Служби безпеки України, увесь залучений склад сил МВС України.

Також Зеленський подякував головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському за планування Курської операції. За словами президента, і в дипломатії, яка буде, і в історії, яку писатимуть українці, буде відображена значущість Курської операції.